Yabancı yatırımcıya 20 yıla kadar vergi muafiyetinin detayları neler?
Yabancı yatırımcıya 20 yıla kadar vergi muafiyetinin detayları neler?
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, yabancı yatırımcıya 20 yıla kadar vergi muafiyeti getirilmesine dönük gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T15:40+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan; Gün Ortası’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’ kapsamında devreye alınacağını duyurduğu yabancı yatırımcıya 20 yıla kadar vergi muafiyeti getirilmesine dönük gelişmelerin detaylarını paylaştı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da Türkiye’nin yatırım çekme kapasitesinin artırılacağını söylediği uygulamayla ilgili konuşan Aslan, “Düzenleme kapsamında, yabancı yatırımcılara 20 yıla kadar vergi muafiyeti sağlanabileceği belirtiliyor. Amaç, Türkiye’ye daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmek olarak ifade ediliyor. Özellikle büyük ölçekli ve stratejik yatırımların bu kapsamda değerlendirileceği aktarılıyor. Vergi muafiyetinin gelir, kurumlar veya belirli yatırım kalemlerine yönelik olabileceği konuşuluyor” dedi.Aslan, “Düzenlemenin, yatırım ortamını uluslararası rekabette daha cazip hale getirmesi hedefleniyor. Ekonomi yönetiminin bu adımı, büyüme ve istihdamı artırma stratejisinin parçası olarak görülüyor. Ancak uygulamanın kapsamı ve şartlarının netleşmesi için yasal düzenleme sürecinin tamamlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Öte yandan Aslan, bu politikaların yol açabileceği risklere de işaret etti. Aslan, düzenlemeyle birlikte eşit rekabet ortamının zedelenebileceğini belirterek “20 yıla kadar vergi muafiyeti demek, bu ülkenin kaynaklarını belli yatırımcılara uzun süreli olarak devretmek demektir” diye konuştu.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
radyo sputnik, radyo, radyo

Yabancı yatırımcıya 20 yıla kadar vergi muafiyetinin detayları neler?

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, yabancı yatırımcıya 20 yıla kadar vergi muafiyeti getirilmesine dönük gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aslan, bu teşvikin uzun vadede ekonomik bağımsızlığı riske atabileceğini söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan; Gün Ortası’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’ kapsamında devreye alınacağını duyurduğu yabancı yatırımcıya 20 yıla kadar vergi muafiyeti getirilmesine dönük gelişmelerin detaylarını paylaştı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da Türkiye’nin yatırım çekme kapasitesinin artırılacağını söylediği uygulamayla ilgili konuşan Aslan, “Düzenleme kapsamında, yabancı yatırımcılara 20 yıla kadar vergi muafiyeti sağlanabileceği belirtiliyor. Amaç, Türkiye’ye daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmek olarak ifade ediliyor. Özellikle büyük ölçekli ve stratejik yatırımların bu kapsamda değerlendirileceği aktarılıyor. Vergi muafiyetinin gelir, kurumlar veya belirli yatırım kalemlerine yönelik olabileceği konuşuluyor” dedi.
Aslan, “Düzenlemenin, yatırım ortamını uluslararası rekabette daha cazip hale getirmesi hedefleniyor. Ekonomi yönetiminin bu adımı, büyüme ve istihdamı artırma stratejisinin parçası olarak görülüyor. Ancak uygulamanın kapsamı ve şartlarının netleşmesi için yasal düzenleme sürecinin tamamlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Aslan, bu politikaların yol açabileceği risklere de işaret etti. Aslan, düzenlemeyle birlikte eşit rekabet ortamının zedelenebileceğini belirterek “20 yıla kadar vergi muafiyeti demek, bu ülkenin kaynaklarını belli yatırımcılara uzun süreli olarak devretmek demektir” diye konuştu.
