Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/trump-irana-deniz-ablukasi-surecek-iran-gorulmemis-karsilik-verilecek-1105376805.html
Trump: İran’a deniz ablukası sürecek, İran: Görülmemiş karşılık verilecek
Trump: İran'a deniz ablukası sürecek, İran: Görülmemiş karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Axios, ABD Başkanı’nın kendilerine verdiği demeçte “İran’ın teklifini reddettiğini ‘İran’ın nükleer programına ilişkin ABD’nin endişelerini... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T19:03+0300
2026-04-29T19:03+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331210_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0b5bd7090b7aa11e70d2d430b2e7f4ee.jpg
Donald Trump, İran'ın önce Hürmüz Boğazı'nı açmayı ve ablukayı kaldırmayı, nükleer görüşmeleri ise daha sonraya ertelemeyi öneren teklifini reddettiğini bildirdi.Trump, Axios'a ablukanın "bir bakıma bombardımandan daha etkili" olduğunu düşündüğünü söyledi:Trump, İran'ın ablukayı kaldırmak için anlaşma yapmak istediğini öne sürerek "Uzlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben kaldırmak istemiyorum, çünkü nükleer silaha sahip olmalarını istemiyorum" diye ekledi.ABD Başkanı, ayrıca İran'ın petrol depolama tesisleri ve boru hatlarının, ihracat yapılamadığı için "patlamaya yakın" olduğunu iddia etti. Ancak bazı analistler bu konuda İran'ın acil bir risk altında olduğundan şüphe duyuyor.İranlı yetkili: Benzeri görülmemiş bir yanıt verilecekİngilizce yayın yapan devlet medyası Press TV'nin aktardığına göre, üst düzey bir İranlı güvenlik kaynağı çarşamba günü ABD'nin deniz ablukasına "yakında pratik ve eşi görülmemiş bir karşılıkla" cevap verileceğini söyledi.Kaynak, İran silahlı kuvvetlerinin diplomasiye fırsat tanımak ve Trump'a savaşı sona erdirme imkanı vermek için şu ana kadar itidalli davrandığını ancak abluka sürerse "sabırlarının sınırı olduğunu ve cezalandırıcı bir karşılığın gerekli görüldüğünü" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/iran-krizinin-kilometre-taslari-saldirilar-ultimatomlar-muzakereler-1105365754.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331210_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_94d61d6260b46363f566e02f42e80226.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Trump: İran'a deniz ablukası sürecek, İran: Görülmemiş karşılık verilecek

19:03 29.04.2026
Abone ol
ABD merkezli Axios, ABD Başkanı’nın kendilerine verdiği demeçte “İran’ın teklifini reddettiğini ‘İran’ın nükleer programına ilişkin ABD’nin endişelerini gideren bir anlaşmayı kabul edene kadar ülkeyi deniz ablukası altında tutacağını” söylediğini aktardı. İranlı bir yetkili ise ‘deniz ablukası sürerse görülmemiş bir karşılık olacağını’ söyledi.
Donald Trump, İran’ın önce Hürmüz Boğazı’nı açmayı ve ablukayı kaldırmayı, nükleer görüşmeleri ise daha sonraya ertelemeyi öneren teklifini reddettiğini bildirdi.
Trump, Axios’a ablukanın “bir bakıma bombardımandan daha etkili” olduğunu düşündüğünü söyledi:
“Bu abluka bir bakıma bombardımandan daha etkili. Tıka basa doldurulmuş bir domuz gibi nefessiz kalıyorlar. Ve durum onlar için daha da kötüleşecek. Nükleer silaha sahip olamazlar.”
Trump, İran’ın ablukayı kaldırmak için anlaşma yapmak istediğini öne sürerek “Uzlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben kaldırmak istemiyorum, çünkü nükleer silaha sahip olmalarını istemiyorum” diye ekledi.
ABD Başkanı, ayrıca İran’ın petrol depolama tesisleri ve boru hatlarının, ihracat yapılamadığı için “patlamaya yakın” olduğunu iddia etti. Ancak bazı analistler bu konuda İran’ın acil bir risk altında olduğundan şüphe duyuyor.

İranlı yetkili: Benzeri görülmemiş bir yanıt verilecek

İngilizce yayın yapan devlet medyası Press TV’nin aktardığına göre, üst düzey bir İranlı güvenlik kaynağı çarşamba günü ABD’nin deniz ablukasına “yakında pratik ve eşi görülmemiş bir karşılıkla” cevap verileceğini söyledi.
Kaynak, İran silahlı kuvvetlerinin diplomasiye fırsat tanımak ve Trump’a savaşı sona erdirme imkanı vermek için şu ana kadar itidalli davrandığını ancak abluka sürerse “sabırlarının sınırı olduğunu ve cezalandırıcı bir karşılığın gerekli görüldüğünü” söyledi.
MULTİMEDYA
İran krizinin kilometre taşları: Saldırılar, ültimatomlar, müzakereler
14:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала