Trump: İran’a deniz ablukası sürecek, İran: Görülmemiş karşılık verilecek

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Axios, ABD Başkanı’nın kendilerine verdiği demeçte “İran’ın teklifini reddettiğini ‘İran’ın nükleer programına ilişkin ABD’nin endişelerini... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T19:03+0300

Donald Trump, İran’ın önce Hürmüz Boğazı’nı açmayı ve ablukayı kaldırmayı, nükleer görüşmeleri ise daha sonraya ertelemeyi öneren teklifini reddettiğini bildirdi.Trump, Axios’a ablukanın “bir bakıma bombardımandan daha etkili” olduğunu düşündüğünü söyledi:Trump, İran’ın ablukayı kaldırmak için anlaşma yapmak istediğini öne sürerek “Uzlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben kaldırmak istemiyorum, çünkü nükleer silaha sahip olmalarını istemiyorum” diye ekledi.ABD Başkanı, ayrıca İran’ın petrol depolama tesisleri ve boru hatlarının, ihracat yapılamadığı için “patlamaya yakın” olduğunu iddia etti. Ancak bazı analistler bu konuda İran’ın acil bir risk altında olduğundan şüphe duyuyor.İranlı yetkili: Benzeri görülmemiş bir yanıt verilecekİngilizce yayın yapan devlet medyası Press TV’nin aktardığına göre, üst düzey bir İranlı güvenlik kaynağı çarşamba günü ABD’nin deniz ablukasına “yakında pratik ve eşi görülmemiş bir karşılıkla” cevap verileceğini söyledi.Kaynak, İran silahlı kuvvetlerinin diplomasiye fırsat tanımak ve Trump’a savaşı sona erdirme imkanı vermek için şu ana kadar itidalli davrandığını ancak abluka sürerse “sabırlarının sınırı olduğunu ve cezalandırıcı bir karşılığın gerekli görüldüğünü” söyledi.

