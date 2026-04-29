TFF açıkladı, Süper Lig'de tüm maçlar aynı saatte: Derbi tarihi de duyuruldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'n 33. haftasının maç programını açıkladı. Ligin 33. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin tarihi de belli... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun son haftalarına girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, 33. haftanın maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman?Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Trabzonspor derbisine sahne olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak dev maç, 20.00'de başlayacak.TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 33. haftanın maç programı şöyle:9 Mayıs 2026 CumartesiNatura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa20.00Eryaman StadyumuKocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük20.00Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumuİkas Eyüpspor - Çaykur Rizespor20.00Recep Tayyip Erdoğan StadyumuCorendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor20.00Alanya Oba StadyumuRams Başakşehir FK - Samsunspor20.00Başakşehir Fatih Terim StadyumuGöztepe - Gaziantep FK20.00İsomen Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam MerkeziTümosan Konyaspor - Fenerbahçe20.00Medaş Konya Büyükşehir StadyumuGalatasaray - Hesap.com Antalyaspor20.00Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams ParkBeşiktaş - Trabzonspor20.00Beşiktaş Park
