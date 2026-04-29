TFF açıkladı, Süper Lig'de tüm maçlar aynı saatte: Derbi tarihi de duyuruldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'n 33. haftasının maç programını açıkladı. Ligin 33. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin tarihi de belli... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
10:55 29.04.2026
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'n 33. haftasının maç programını açıkladı. Ligin 33. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin tarihi de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun son haftalarına girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, 33. haftanın maç programını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman?

Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Trabzonspor derbisine sahne olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak dev maç, 20.00'de başlayacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 33. haftanın maç programı şöyle:
9 Mayıs 2026 Cumartesi
Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00
Eryaman Stadyumu
Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20.00
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu
İkas Eyüpspor - Çaykur Rizespor
20.00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor
20.00
Alanya Oba Stadyumu
Rams Başakşehir FK - Samsunspor
20.00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Göztepe - Gaziantep FK
20.00
İsomen Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe
20.00
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor
20.00
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
Beşiktaş - Trabzonspor
20.00
Beşiktaş Park
