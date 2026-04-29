Ortadoğu'daki savaşın AB'ye enerji faturası 27 milyar euroyu aştı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle AB’nin 60 günde fosil yakıt... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T12:02+0300
11:51 29.04.2026 (güncellendi: 12:02 29.04.2026)
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle AB’nin 60 günde fosil yakıt ithalatına 27 milyar avrodan fazla ek harcama yaptığını, çatışmanın etkilerinin yıllarca sürebileceğini söyledi.
Von der Leyen, Strazburg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.
Orta Doğu’daki savaşın başlamasının üzerinden tam 2 ay geçtiğini ve haftalarca süren şiddetin ardından nihayet bir sakinlik dönemine tanık olunduğunu hatırlatan von der Leyen, “Ortak hedefimiz, savaşa kalıcı bir son vermektir. Bu, Hürmüz Boğazı’nda geçiş ücreti alınmadan tam ve kalıcı seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasını da içerir. Herhangi bir barış anlaşmasının İran’ın nükleer ve balistik füze programını ele alması gerektiği de açıktır. Ancak hepimizin yüzleşmesi gereken acı bir gerçek de var. Bu çatışmanın sonuçları aylarca, hatta yıllarca yankılanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
Von der Leyen, enerji konusunun AB liderlerinin gündeminde üst sıralarda yer aldığını anımsatarak, “Bu, 4 yıl gibi kısa bir süre içinde yaşanan ikinci büyük enerji krizi. İthal enerjiye aşırı bağımlı olamayız.” dedi.
“Sadece 60 günlük çatışmada fosil yakıt ithalat faturamız 27 milyar avrodan fazla arttı” diyen von der Leyen, ithal fosil yakıtlara olan aşırı bağımlılığı azaltmaları, yenilenebilir ve nükleer gibi yerli, uygun maliyetli, temiz enerji arzını artırmaları gerektiğini vurguladı.
Von der Leyen, AB ülkeleri arasında yakıt rezervleri konusunda daha güçlü koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Sadece ulusal doğal gaz depolarının doldurulmasında değil, özellikle piyasaların daraldığı jet yakıtı ve dizel gibi ürün rezervleri söz konusu olduğunda da daha güçlü bir koordinasyon teklif ettik.” diye konuştu.