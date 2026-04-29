Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: Ani su baskınlarına dikkat
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/firtinalarda-agaclar-parliyor-70-yillik-gizem-ilk-kez-dogrulandi-ne-ise-yaradigi-sasirtti-1105329300.html
07:03 29.04.2026
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda kuvvetli sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Nisan hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – °C, 18°C – Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA – °C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – °C, 27°C – Parçalı bulutlu
İZMİR – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – °C, 26°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Antalya’nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – °C, 28°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 23°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – °C, 25°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
HATAY – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Çankırı'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA – °C, 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Öğleden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – °C, 19°C – Parçalı bulutlu
DÜZCE – °C, 20°C – Parçalı bulutlu
KASTAMONU – °C, 15°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – °C, 22°C – Parçalı bulutlu
RİZE – °C, 14°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN – °C, 14°C – Parçalı bulutlu
TRABZON – °C, 13°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Ardahan ve Iğdır haric) ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 24°C – Parçalı bulutlu
VAN – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – °C, 18°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 28°C – Parçalı bulutlu
Fırtınalarda ağaç tepeleri parlıyor: 70 yıllık gizem ilk kez doğada fotoğraflandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
YAŞAM
Fırtınalarda ağaçlar parlıyor: 70 yıllık gizem ilk kez doğrulandı, ne işe yaradığı şaşırttı
Dün, 12:09
