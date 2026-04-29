Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: Ani su baskınlarına dikkat

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T07:03+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Nisan hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – °C, 18°C – Parçalı ve az bulutluSAKARYA – °C, 19°C – Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – °C, 21°C – Parçalı ve az bulutluDENİZLİ – °C, 27°C – Parçalı bulutluİZMİR – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutluMUĞLA – °C, 26°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı zamanla çok bulutlu, Antalya’nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – °C, 28°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – °C, 23°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – °C, 25°C – Parçalı zamanla çok bulutluHATAY – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Çankırı'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutluÇANKIRI – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutluKONYA – °C, 22°C – Parçalı zamanla çok bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, Öğleden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU – °C, 19°C – Parçalı bulutluDÜZCE – °C, 20°C – Parçalı bulutluKASTAMONU – °C, 15°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Çorum'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – °C, 22°C – Parçalı bulutluRİZE – °C, 14°C – Parçalı yer yer çok bulutluSAMSUN – °C, 14°C – Parçalı bulutluTRABZON – °C, 13°C – Parçalı yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Ardahan ve Iğdır haric) ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – °C, 24°C – Parçalı bulutluVAN – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – °C, 18°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – °C, 28°C – Parçalı bulutlu

