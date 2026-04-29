Lübnanlı uzman: Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılma kararı siyasi değil, ekonomik temellere dayanıyor

BAE'nin OPEC ve OPEC+ ittifakından ayrılma kararının siyasi olmadığını belirten Akush, BAE'nin üretimini artırmasıyla petrol fiyatlarının varil başına 75...

Lübnanlı ekonomi ve finans piyasaları uzmanı Dr. Imad Akush, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC ve OPEC+ ittifakından ayrılma kararının siyasi değil, üretim fazlasıyla ilişkili tamamen ekonomik bir adım olduğunu belirtti.Sputnik'e açıklamalarda bulunan Akush, BAE'nin günlük 1.6 milyon varillik üretim fazlası kapasitesini kullanmak istediğini, ancak kararın gerçek etkilerinin ancak Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çözüldüğünde anlaşılabileceğini ifade etti.Kriz nedeniyle petrol fiyatlarının dalgalı bir seyir izlediğini hatırlatan Akush, "Bu kriz 2026 yılının ikinci yarısında çözülürse, BAE'nin üretimini kademeli olarak artırmasıyla birlikte petrol fiyatları varil başına 75 dolara kadar gerileyebilir" öngörüsünde bulundu.'Fiyatlardaki aşırı değişim ABD ekonomisini tehdit ediyor'Petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin Amerikan petrol şirketlerini olumsuz etkileyeceğini savunan Lübnanlı uzman, fiyatlardaki aşırı yükselişin ise ABD için tam bir felaket olacağını dile getirdi.Akush, yüksek fiyatların enflasyon ve faiz artışlarını tetikleyerek ekonomik istikrarsızlığa yol açacağını, bu durumun da ABD'yi küresel enflasyonla mücadele etmek adına üretim hacimlerini kontrol etmeye zorlayacağını vurguladı.'Petrol bağımlısı ülkeler risk altında'Ekonomisi daha çeşitli olan İran'ın düşük fiyatlardan ciddi şekilde etkilenmeyeceğini belirten Akush, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar gibi ihracat bağımlısı ülkelerin ise fiyat düşüşlerinden zarar göreceğini kaydetti.Lübnanlı ekonomist, sürecin sonunda asıl kazananların ise enerji ithal eden tüketici ülkeler olacağını ifade ederek, "İran daha çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahip ve petrol fiyatlarındaki düşüşten önemli ölçüde etkilenmeyecektir. Buna karşılık ihracata bağımlı ülkeler olumsuz etkilenirken, enerji tüketicisi ülkeler ana faydalanıcılar haline gelecektir" değerlendirmesini yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/eski-bm-uzmani-sscb-dekolonizasyonu-ahlaki-bir-gorev-olarak-gordu-1105365841.html

