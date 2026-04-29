Jimmy Kimmel'ın Melania Trump şakası krize dönüştü: ABD'de lisans tartışması başladı
Jimmy Kimmel’ın Melania Trump şakası krize dönüştü: ABD’de lisans tartışması başladı
Jimmy Kimmel'ın Melania Trump hakkında yaptığı tartışmalı şaka, ABD'de siyasi krize dönüştü. ABD Federal İletişim Komisyonu, ABC kanalı için erken lisans... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
abd, george clooney, abc, federal i̇letişim komisyonu (fcc), melania trump, jimmy kimmel
13:03 29.04.2026
Jimmey Kimmel Şov
Jimmey Kimmel Şov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
Jimmy Kimmel’ın Melania Trump hakkında yaptığı tartışmalı şaka, ABD’de siyasi krize dönüştü. ABD Federal İletişim Komisyonu, ABC kanalı için erken lisans incelemesi başlatırken, ifade özgürlüğü tartışması büyüdü.
ABD’de talk show sunucusu Jimmy Kimmel’ın Melania Trump hakkında yaptığı bir şakanın ardından, medya ve siyaset dünyasında gerilim yükseldi.
Kimmel’ın programında First Lady için kullandığı "bekleyen bir dul gibi parlıyor" ifadesinin ardından tartışmaların büyüdüğü aktarıldı.

Şaka sonrası hükümet devreye girdi

Gelişmelerin ardından ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC), ABC kanalına bağlı istasyonlar için lisans incelemesini öne çektiği bildirildi.
Normalde 2028’de yapılması planlanan incelemelerin erkene alınmasının, tartışmalı şakanın ardından geldiği ifade edildi.
Trump cephesinin ise Kimmel’ın görevden alınmasını talep ettiği aktarıldı.

Şaka mı yoksa sınır aşımı mı?

Melania Trump’ın, Kimmel’ın sözlerini "nefret dolu ve şiddet içeren söylem" olarak nitelendirdiği ve bu ifadelerin toplumu böldüğünü savunduğu belirtildi.
Kimmel ise eleştirilere yanıtında, şakanın sadece yaş farkına gönderme olduğunu ifade ederek “Bu, onun neredeyse 80 yaşında olması ve eşinin benden genç olmasıyla ilgili hafif bir şakaydı. Kesinlikle suikast çağrısı değildi” dedi.
Tartışmanın ardından sosyal medyada farklı görüşlerin öne çıktığı ve konunun geniş yankı bulduğu aktarıldı.

İfade özgürlüğü tartışması büyüdü

Bazı yetkililerin FCC kararını siyasi bir gösteri ve anayasaya aykırı bir kara olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Basın özgürlüğü savunucularının ise süreci ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı olarak gördüğü aktarıldı.
Oyuncu George Clooney’nin de tartışmaya katılarak "Şakalar şakadır" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
