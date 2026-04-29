İstanbul Havalimanı’nda unutulan müzenin ağır maliyeti

“Havalimanında bir müze ve bütçemize olan ağır maliyetinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz yıl ülkemizde bütün müze ve ören yerlerine ziyaretçi sayısı toplamda 61 milyonu geçmiş. 636 adet müzemiz var. İstanbul Havalimanı’nda açılan müze 2021 yılında açılmıştı. Anadolu medeniyetlerinden örneklerin de bulunduğu bir müze. Türkiye gazetesinden Murat Öztekin’in haberi. Günlük 270 bin yolcu geçiyor İstanbul Havalimanı’ndan. Bu müzenin günlük ziyaretçi sayısı ise 20 veya 30 kişi. 2025’te 7 bin kişi bu müzeyi ziyaret etti. 84 milyon yolcuya hizmet eden bir havalimanının içerisinde bulunan bir müzenin bu kadar az kişi tarafından ziyaret ediliyor olması dikkat çekici. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ücretsiz gezerken yabancılar 13 euroya müzeyi gezebiliyorlar. Kültür ve Turizm Bakanı, asıl hedefin bu müzeyi kullanarak yolculara tanıtmak olduğunu ve ülke tanıtımı açısından da iyi bir fırsat olacağını söylemişti. Bakan, İGA’nın müze önerisiyle geldiğini ve bakanlığın da öneriyi kabul ettiğini söylemişti. İstanbul Havalimanı müze ihalesi 3 Aralık 2018’de yapılıyor. Amaç Türk kültürünü tanıtmak olarak gösteriliyor. 25 yıllık işletmenin ihalesi 22 milyar liraya mal olmuştu. Cengiz, Mapa, Kalyon, Kolin, Limak ortak girişim grubu kazanmıştı. Ülkenin tanıtımı söz konusu olduğunda bu paralar harcanabilir, peki amaç hasıl olmuş mu? Bu kadar kıymetli eser söz konusu. Çok ciddi bir alt yapı çalışması var. Bütün bu yatırımlara ve alt yapı çalışmalarına yazık değil mi? Mesela ülkemizdeki 35 müze yıllardır neden kapalı? Bazı müzeler kapalı kalalı neredeyse bir kuşak geçecek kadar yıl olmuş.”