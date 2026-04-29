‘Hukuki güvence vurgusu, güven kaybının itirafı niteliğinde’

“Türkiye son 10-15 yıldır yabancı sermayeyi çekme açısından sıkıntılar yaşıyor; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında düşüş söz konusuydu. Anlaşılan iktidar da özellikle bu boyutu düşünerek Türkiye’ye dış kaynak girişini hızlandırmak için böyle bir paket hazırlama ihtiyacı duydu.

Ama MÜSİAD’ın düzenlediği bir zirve toplantısı bizim dile getirdiğimiz hususların iktidar açısından da bir endişe kaynağı olduğunu ortaya çıkarttı. Toplantının başlığı Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi’ydi. Konuk da Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ti. Sayın Gürlek burada yaptığı konuşmada iş dünyasına yargı güvencesi verdi, ‘Yeni bir paket hazırlıyoruz. Bu paketle bütün ticari aktörlere, özellikle de yabancı sermayeye çok ciddi hukuki güvenceler vereceğiz’ dedi. Aslında bu, bir anlamda Türkiye’de hukuk ve yargı sisteminin neden güven kaybına uğradığının itirafı diyebiliriz. Çünkü bu gelişme, eğer böyle bir güvence verme ihtiyacı hissediliyorsa ve bununla ilgili bir hazırlık söz konusuysa şu ana kadar bu konuda dile getirilen eleştirilerin haklı görüldüğünü gösteriyor. Özellikle Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Merkez Projesi kapsamında yabancı sermayeyi çekmek hedeflendiği için Adalet Bakanı Gürlek yabancı yatırımlara yönelik hukuki güvence, tahkim, şeffaf yargı mesajları verdi.

Türkiye’de maalesef kamuoyunun gündeminde de konuşulduğu gibi devam eden birçok davada yargıya güvenin yüzde 18-20’lere, en alt seviyelere düştüğü yönündeki kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını teyit eden bir açıklama bu. Üstelik bu açıklamanın iktidara en yakın ve en büyük iş adamı örgütlerinden birisinin önünde iktidarın Adalet Bakanı tarafından yapılması oldukça dikkat çekici. Muhtemelen burada dış dünyaya da bir mesaj verilmek istendi; ‘Biz Adalet Bakanımızın ağzından sizlere her türlü hukuki güvenceyi veriyoruz. Türkiye’ye sermayenizi getirin. Her türlü yasal ve hukuki altyapının sağlanacağını taahhüt ediyoruz’ mesajı veriliyor. Dolayısıyla bu girişimleri olumlu olarak değerlendirmek gerekir. Hükümetin bir yanlışı gördüğünün ve farkındalığının söz konusu olduğunu anlamak gerekir.”