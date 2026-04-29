Gonca Vuslateri'nden dadı isyanı: Travmalar yaşayan arkadaşlarım var
2 yaşında bir çocuk annesi olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, dadılarla yaşadığı problemleri anlattı. Vuslateri dadılık sistemine isyan ederek "travmalar...
2026-04-29T08:43+0300
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 2 yaşındaki kızının büyüme süresinde dadılarla yaşadığı tecrübelerini konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında anlattı. Vuslateri lohusalık döneminde yaşanan hassas dönemlerde dadıların yanlış yönlendirmelerinin ciddi sorunlara yol açabildiğini söyledi.Vuslateri şunları kaydetti:Lohusada döneminde hissedilen "yetersizliği" vurgulayan Vuslateri "Tecrübeli bir dadı bir anda dedi ki 'senin sütün yetmiyor' ona inanıyorsun tabi o zaman" ifadelerini kullandı. Bebeği aylarca bir uyuma düzenine alıştırdığını belirten Vuslateri "Sonra bir dadı geliyor ayakta sallamaya başlamış çocuğunuzu" diyerek yaşadıklarını anlattı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 2 yaşındaki kızının büyüme süresinde dadılarla yaşadığı tecrübelerini konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında anlattı.
Vuslateri lohusalık döneminde yaşanan hassas dönemlerde dadıların yanlış yönlendirmelerinin ciddi sorunlara yol açabildiğini söyledi.
Vuslateri şunları kaydetti:
"Özellikle lohusalık döneminde gelen dadının çok büyük bir önemi var. Emzirdiğiniz dönemde size destek mi yoksa eleştiren bir dadı mı? Öyle travmalar yaşayan arkadaşlarım var. 'Sütünüz bitti, gelmiyor galiba sütünüz, ben mama vereyim çocuğa' diyenler"
"Biri 'Ben sana 5 bin lira daha fazla veririm' dediğinde dadı bir anda evden gidebiliyor. Oturmuş bir sistem kurmak gerçekten çok zor"
Lohusada döneminde hissedilen "yetersizliği" vurgulayan Vuslateri "Tecrübeli bir dadı bir anda dedi ki 'senin sütün yetmiyor' ona inanıyorsun tabi o zaman" ifadelerini kullandı.
Bebeği aylarca bir uyuma düzenine alıştırdığını belirten Vuslateri "Sonra bir dadı geliyor ayakta sallamaya başlamış çocuğunuzu" diyerek yaşadıklarını anlattı.