Fidan: Önümüzdeki birkaç gün çok önemli
15:47 29.04.2026 (güncellendi: 15:59 29.04.2026)
© Murat Gök — Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beate Meinl-Reisinger
Dışişleri Bakanı Fidan, İran ve ABD ateşkes süreciyle ilgili “Bundan sonraki süreçte önümüzdeki birkaç günün çok kritik olduğunu düşünüyorum. Özellikle tarafların belli konuları netleştirmesi için bu birkaç gün çok önemli” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ziyareti kapsamında, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya geldi.
Hakan Fidan, İran-ABD ateşkes süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fidan'ın sözlerinden satır başları şöyle:
Ateşkesin uzatılması önemli bir husus ama bizim için önemli olan savaşa dönülmemesi
Anlaşmaya varılması gereken maddeler çok fazla, ben tarafların bu konuda açıkçası istekli olduğunu gördüm.
Bundan sonraki süreçte önümüzdeki birkaç günün çok kritik olduğunu düşünüyorum. Özellikle tarafların belli konuları netleştirmesi için bu birkaç gün çok önemli.
'Hürmüz Boğazı'ndaki kriz bir an önce aşılmalı'
Hürmüz Boğazı'ndaki krizin bir an önce aşılıp normal tedariğe dönülmesi gerekiyor.
Hürmüz boğazı alternatif bağlantısallığın önemini bir kez daha gösteriyor.
İran ve ABD arasındaki müzakerelerin ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.
islamabad'da başlayap müzakereler inşallah başarıyla sonuçların. Taraflarla temas halindeyiz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye gayret ediyoruz.
Bu konuda yoğun bir mesaimiz var.
'Türkiye'ye bağlık ortak bir enerji akımı sağlayabiliriz'
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ise "Özellikle Türkiye'ye bağlı olarak ortak bir enerji akımı sağlayabiliriz" derken "Özellikle bunun önemli bir konu olduğunu, enerji konusunda ortak bir bağlama ihtiyaç duyduğumuzu konuştuk. Türkiye'nin çok önemli bir rolü olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.
