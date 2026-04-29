https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/eski-almanya-cumhurbaskani-dunyanin-turkiyeye-ihtiyaci-turkiyenin-dunyaya-ihtiyacindan-daha-fazla-1105350673.html
Eski Almanya Cumhurbaşkanı: Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla
Eski Almanya Cumhurbaşkanı: Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla
Sputnik Türkiye
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, dünyanın Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek, Almanya'nın Türkiye'nin jeopolitik avantajları ve... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T02:02+0300
2026-04-29T02:02+0300
2026-04-29T02:02+0300
türki̇ye
türkiye
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105350516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96d3c5be1f619e4c086489120732f2b6.jpg
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın Türkiye’ye ihtiyacının, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi.Konuşmasında Wulff, şu ifadeleri kullandı:'Artık Almanyada sorun var'Wulff, küresel düzeyde çok sayıda kriz ve savaşın yaşandığını vurgulayarak, geçmişte dile getirilen “Almanya’nın hiç sorunu yok” anlayışının artık geçerli olmadığını söyledi. Almanya’nın da kendi sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve bunları çözmeye odaklandığını belirtti.Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, küresel ölçekte bakıldığında zaten çok fazla kriz ve savaş olduğunu, eskiden söylendiği gibi "Almanya'nın hiç sorunu yok" gibi bir durumun artık söz konusu olmadığını, Almanya'nın da artık sorunu bulunduğunu ve bunları çözmekle meşgul olduklarını dile getirdi.Wulff, bu nedenle Almanya iç siyasetinde tartışmaların sürdüğünü ifade ederken, dünyadaki bu büyük krizin aynı zamanda bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Bu çerçevede, Türkiye’nin küresel ölçekte çok önemli bir rol üstleneceğini kaydetti.
türki̇ye
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105350516_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_196697241658f53fbefbb6a1fd1b0c21.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, almanya
Eski Almanya Cumhurbaşkanı: Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, dünyanın Türkiye’ye daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek, Almanya'nın Türkiye’nin jeopolitik avantajları ve tedarik zincirlerindeki rolünden faydalanmak istediğini söyledi.
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın Türkiye’ye ihtiyacının, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi.
Konuşmasında Wulff, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla. Şüphesiz sahip olduğumuz en büyük sermaye karşılıklı güven. Türklerle el sıkışıyoruz. Türkiye ile el sıkışıyoruz ve karşılıklı olarak da Almanya'nın imajı Türkiye'de hala son derece iyi. Hal böyle olunca da Türkiye ve Almanya arasındaki bu potansiyeli kullanmamız gerekiyor.
Türkiye lehinde pek çok şey söz konusu. Tedarik zincirinin Hürmüz Boğazı'ndan Akdeniz limanlarına doğru kaydığını görüyoruz. Akdeniz limanlarında bir yoğunluk var. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik olarak avantajı burada yatıyor. Başka özelliklerle birlikte personel maliyetleri görece olarak daha düşük. Almanya bu fırsatlardan faydalanmak istiyor."
'Artık Almanyada sorun var'
Wulff, küresel düzeyde çok sayıda kriz ve savaşın yaşandığını vurgulayarak, geçmişte dile getirilen “Almanya’nın hiç sorunu yok” anlayışının artık geçerli olmadığını söyledi. Almanya’nın da kendi sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve bunları çözmeye odaklandığını belirtti.
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, küresel ölçekte bakıldığında zaten çok fazla kriz ve savaş olduğunu, eskiden söylendiği gibi "Almanya'nın hiç sorunu yok" gibi bir durumun artık söz konusu olmadığını, Almanya'nın da artık sorunu bulunduğunu ve bunları çözmekle meşgul olduklarını dile getirdi.
Wulff, bu nedenle Almanya iç siyasetinde tartışmaların sürdüğünü ifade ederken, dünyadaki bu büyük krizin aynı zamanda bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Bu çerçevede, Türkiye’nin küresel ölçekte çok önemli bir rol üstleneceğini kaydetti.