‘Bölgesel dengelerde değişim yaşanıyor, Körfez’de dağılmalar görülebilir’

“Körfez’in tek başına bu kilidi açma ihtimali yok. Ekonomik olarak güçlü olmaları İran üzerinde etkili olacakları anlamına gelmiyor. Körfez kendi içinde homojen de değil. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC’ten ayrılma kararı aldı örneğin. Bu yapıyı Suudi Arabistan kurmuştu. Trump’ın konuşmalarına bakınca İran’a teslimiyet belgesini imzalatacak lider aradığını düşünüyorsunuz. Ancak İran böyle olmadığını gösterdi. Askeri anlamda güç karşılaşması yapmak gerçekçi değil tabii ki. Ancak bu askeri gücün sonuç getirdiğini söylemek de mümkün değil. ABD, Hürmüz’ü kısa sürede ele geçireceğini söylüyordu örneğin. Şu an ABD’nin İran’a kara operasyonu başlatmayı bırakın Hürmüz’ü dahi deniz trafiğine açamadığını gördük. Bunu Almanya gibi ülkeler, Batılı liderler söylüyor. ABD’nin askeri gücü var ancak sahada istedikleri sonucu alamıyorlar. İran’ın süreci nihai sonuca vardırmak istediğini söyleyebiliriz. Öte yandan Körfez de kendi içinde dahi dağınık. Suudi Arabistan açısından bu savaşın bir an önce bitmesi ve Hürmüz’ün açılması gerekiyor. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’ni biraz daha farklı değerlendirmek gerekiyor örneğin. Bölgesel dengelerde muazzam bir değişim yaşanıyor. Bu değişim çok sıcak olduğu için fark etmiyor olabiliriz. Ancak bu değişim daha somut noktalarda ortaya çıkıyor. İran Hürmüz üzerinde kontrol kurmaya çalışırken bunun Umman ile yapılması gerektiğini söylüyor ancak Umman net bir politika belirlemiyor. Trump’ın özellikle Suudi Arabistan prensine yönelik üslubu oldukça diplomatik üslubu dışarda bırakan bir üsluptu. Bu savaş, yıllardır kurdukları yatırım merkezi ve güvenli liman gibi algıları yıktı. Savaşın ne zaman sonuçlanacağı belli değil ancak Dubai bir daha eski Dubai olamayacak. Kuveyt 1991 yılı öncesi uluslararası ilişkilerde ve bölgesel politikalarda aktifti. Ancak Irak işgalinden sonra sessiz bir noktaya itildi. Bu çatışma ve savaşlardan sonra Körfez kendi iç dünyasına dönmek zorunda kalacak. Ciddi ekonomik kayıplar yaşadılar. Buradan yatırımcıların kaçışlarını engellemek için ABD garantörlüğünü öne sürmek istiyorlar. Petrol ve doğalgaz satmaya devam edebilirler ancak bu onlar açısından bir güvenlik getirmeyecek. Yatırımların bölgeye kaymasını da sağlamayacak.”