Aydın’da tarihi buluşma: Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ege’nin kalbinde atacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2-10 Mayıs tarihleri arasında ilk... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
ferhat göçer
emre altuğ
kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, ferhat göçer, emre altuğ, aydın, ege, aydın, türkiye kültür yolu festivali
Aydın’da tarihi buluşma: Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ege’nin kalbinde atacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2-10 Mayıs tarihleri arasında ilk kez Aydın’da. Festival, konserler, sergiler ve gastronomi rotalarıyla Aydın tam bir kültür şölenine sahne olacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’ın festival rotasına dahil edilmesiyle şehrin sahip olduğu binlerce yıllık birikimin sanat aracılığıyla geniş kitlelere ulaşacağını belirtti. Aydın’ın medeniyetler beşiği olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, festivalin şehrin kültür turizmi potansiyelini güçlendireceğini ifade etti. 2-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler; antik kentler, müzeler ve meydanlarda hayat bulacak.
Sanatın kalbi aydın sergilerinde atacak
Festival kapsamında şehrin dört bir yanı dev bir sanat galerisine dönüşüyor. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Burak Erim’in "Düşlere Yolculuk" sergisi kapılarını açarken, Atilla Koç Kültür Merkezi’nde fotoğraf sanatçısı Muhammed Diler’in "Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu" sergisi ziyaretçileri bekliyor olacak. Ayrıca Aydın Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek olan "Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri", tarih meraklıları için eşsiz bir deneyim sunacak. Geleneksel sanatlar ise Tekstil Park Sanat Galerisi’ndeki "Yaşayan Miras: Aydın" sergisinde hayat bulacak.
Dev konserlerle müzik dolu dokuz gün
Aydın Tekstil Park, festival boyunca Türkiye’nin en sevilen isimlerini ağırlayacak. Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Sefo ve Buray ücretsiz konserlerle on binlerce hayranıyla buluşacak. Öte yandan, antik dönemden günümüze ulaşan en eski notalı eser olan Seikilos Yazıtı’ndan ilham alan "Seikilos’la Gece Müzesi" etkinliği, arkeoloji ve müziği büyüleyici bir atmosferde birleştirecek.
Aydın mutfağı "lezzet noktası" ile taçlanıyor
Gastronomi tutkunları için hazırlanan Lezzet Noktası projesi, Aydın’ın yöresel mutfağını ön plana çıkaracak. Şef Ahmet Güzelyağdöken öncülüğünde belirlenen 40 farklı restoranda; tahinli pide, keşkek, yuvalama ve meşhur Ege otları tadılabilecek. Tralleis, Nysa ve Milet gibi antik kentlerin gölgesinde gerçekleşecek bu lezzet yolculuğu, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.
Çocuklar ve gençler i̇çin eğlenceli atölyeler
Festival, sadece yetişkinleri değil çocukları da unutmadı. Aydın İl Halk Kütüphanesi ve Tekstil Park içerisinde kurulacak "Çocuk Köyü", minik misafirleri dijital oyunlar, Aselsan Çocuk Şenliği, VR balon turları ve geleneksel yarışmalarla ağırlayacak. Ayrıca fotoğraf meraklıları için düzenlenen FotoMaraton Aydın ile hem amatör hem profesyonel sanatçılar şehrin en iyi karesini yakalamak için yarışacak.
Festival programı, etkinlik takvimi ve katılım detayları hakkında en güncel bilgilere kulturyolufestivali.com adresinden ve resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.