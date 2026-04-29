Afrikalı uzman: Haiti’ye bağımsızlıktan sonra dayatılan borç, ‘köleci stratejinin’ devamıydı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Urgence Panafricaniste örgütünün ulusal koordinatörü Fortifi Luşima, Haiti'nin bağımsızlık sonrası Fransa'ya... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T19:30+0300
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Urgence Panafricaniste örgütünün ulusal koordinatörü Fortifi Luşima, Haiti’nin bağımsızlık sonrası Fransa’ya ödemeye zorlandığı borcun, “köleci stratejinin devamı” olduğunu belirtti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) faaliyet gösteren Urgence Panafricaniste adlı sivil toplum kuruluşunun ulusal koordinatörü Fortifi Luşima, Haiti’nin bağımsızlık sonrası Fransa’ya ödemek zorunda bırakıldığı borcu Sputnik’e değerlendirdi. Luşima, bu borcun “kölelik düzeninin devamı” olduğunu belirterek, Fransa’nın 1825’te talep ettiği 150 milyon altın frankın, diğer sömürgelerin özgürlük talebini bastırmak için bir gözdağı niteliği taşıdığını vurguladı.
Luşima, Haiti’nin 1804’te “gerçek anlamda bağımsız bir devletin ortaya çıkmasıyla sonuçlanan ilk siyah devrim” olarak tarihe geçtiğini, ancak bu bağımsızlığın “son derece ağır bir bedelle” kazanıldığını söyledi.
Haiti Devrimi, koloniyal düzeni sarsan ilk küresel şok oldu. Bu bağımsızlığın bedeli çok ağır oldu. Fransa’nın 1825 yılında Haiti’ye zorla kabul ettirdiği 150 milyon altın franklık devasa tazminat, sadece ekonomik bir yük değil, aynı zamanda siyasi bir mesajdı.
Luşima, bu astronomik meblağın, diğer Fransız sömürgelerinin egemenlik arayışını bastırmayı hedeflediğini belirterek, “Mantık çok basitti: Tüm diğer Fransız sömürgelerine, egemenlik arzusunun, özgürlük tutkusunun yoksulluk ve istikrarsızlık getireceğini göstermek istediler” dedi.