Afrikalı uzman: Haiti’ye bağımsızlıktan sonra dayatılan borç, ‘köleci stratejinin’ devamıydı

Afrikalı uzman: Haiti’ye bağımsızlıktan sonra dayatılan borç, ‘köleci stratejinin’ devamıydı

Sputnik Türkiye

29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T19:30+0300

2026-04-29T19:30+0300

2026-04-29T19:30+0300

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) faaliyet gösteren Urgence Panafricaniste adlı sivil toplum kuruluşunun ulusal koordinatörü Fortifi Luşima, Haiti’nin bağımsızlık sonrası Fransa’ya ödemek zorunda bırakıldığı borcu Sputnik’e değerlendirdi. Luşima, bu borcun “kölelik düzeninin devamı” olduğunu belirterek, Fransa’nın 1825’te talep ettiği 150 milyon altın frankın, diğer sömürgelerin özgürlük talebini bastırmak için bir gözdağı niteliği taşıdığını vurguladı.Luşima, Haiti’nin 1804’te “gerçek anlamda bağımsız bir devletin ortaya çıkmasıyla sonuçlanan ilk siyah devrim” olarak tarihe geçtiğini, ancak bu bağımsızlığın “son derece ağır bir bedelle” kazanıldığını söyledi.Luşima, bu astronomik meblağın, diğer Fransız sömürgelerinin egemenlik arayışını bastırmayı hedeflediğini belirterek, “Mantık çok basitti: Tüm diğer Fransız sömürgelerine, egemenlik arzusunun, özgürlük tutkusunun yoksulluk ve istikrarsızlık getireceğini göstermek istediler” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/eski-bm-uzmani-sscb-dekolonizasyonu-ahlaki-bir-gorev-olarak-gordu-1105365841.html

demokratik kongo cumhuriyeti

haiti

fransa

Sputnik Türkiye

demokratik kongo cumhuriyeti, haiti, fransa, sömürgecilik, borç, tazminat, bağımsızlık, devrim