Abu Dabi’nin OPEC çıkışı

‘’Abu Dabi Emirliği dün OPEC’ten çekileceğini açıkladı. Abu Dabi’nin OPEC’ten çekilmesi, “Abu Dabi” derken elbette Dubai’yi de kapsayan Birleşik Arap Emirlikleri’nin topluca aldığı bir karar gibi görünüyor. Fakat bence diğer emirlikler, Abu Dabi’nin bu kararına karşı çıkacaktır. Hatta bunu savaşın başında da söylemiştim: Bu savaş böyle devam ederse Birleşik Arap Emirlikleri ayrılabilir; her emirlik kendi hükümranlık alanını belirleyerek ayrı ayrı küçük yapılar hâline gelebilir. Abu Dabi’nin OPEC’ten çekilmesi, bence bunun başlangıcıdır. Abu Dabi “ben gidiyorum” derse, Dubai kendi kendini idare edebilir. Fakat diğer emirlikler fakru zaruret içinde kalabilir. Abu Dabi’den gelen para olmazsa, bu emirlikler için açlık riski doğuran bir süreç başlayabilir. Bu nedenle bu gelişmeyi son derece önemli buluyorum.’’