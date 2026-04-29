Abu Dabi'nin OPEC çıkışı
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC ve OPEC +’tan ayrılma kararını değerlendirdi.
Çağatay, Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılma kararının emirlikler arasındaki dengeleri sarsabileceğini belirtti. Abu Dabi’nin ekonomik gücüne dikkat çeken Çağatay, bu adımın uzun vadede parçalanma riskini gündeme getirebileceğini ifade etti.
‘Abu Dabi’nin farkı petrol zengini olmasıdır’
Çağatay, Birleşik Arap Emirlikleri içindeki emirlikler arasındaki farkları ve son gelişmelerin etkilerini değerlendirerek şöyle konuştu:
‘’Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan emirliklerden bir tanesi. Abu Dabi–Dubai ayrımı zaman zaman karışabiliyor; buna bugün biraz açıklık getirmek istiyorum. Çünkü Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan emirliklerden sadece biridir. Abu Dabi’nin farkı petrol zengini olmasıdır. Dubai ise turizm ve finansla ayakta duruyor. Ve bu savaşta Dubai’ye iki ya da üç yanlış yönlendirilmiş bomba veya füze düşünce, şehirdeki turizm ve finansal işlemler geriye doğru kaydı ve Dubai şu anda ivme kaybediyor.’’
‘Abu Dabi’den gelen para olmazsa, bazı emirlikler için açlık riski doğuran bir süreç başlayabilir’
Çağatay, Abu Dabi’nin OPEC’ten çekilme kararının Birleşik Arap Emirlikleri içindeki dengeleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi:
‘’Abu Dabi Emirliği dün OPEC’ten çekileceğini açıkladı. Abu Dabi’nin OPEC’ten çekilmesi, “Abu Dabi” derken elbette Dubai’yi de kapsayan Birleşik Arap Emirlikleri’nin topluca aldığı bir karar gibi görünüyor. Fakat bence diğer emirlikler, Abu Dabi’nin bu kararına karşı çıkacaktır. Hatta bunu savaşın başında da söylemiştim: Bu savaş böyle devam ederse Birleşik Arap Emirlikleri ayrılabilir; her emirlik kendi hükümranlık alanını belirleyerek ayrı ayrı küçük yapılar hâline gelebilir. Abu Dabi’nin OPEC’ten çekilmesi, bence bunun başlangıcıdır. Abu Dabi “ben gidiyorum” derse, Dubai kendi kendini idare edebilir. Fakat diğer emirlikler fakru zaruret içinde kalabilir. Abu Dabi’den gelen para olmazsa, bu emirlikler için açlık riski doğuran bir süreç başlayabilir. Bu nedenle bu gelişmeyi son derece önemli buluyorum.’’
Çağatay, Abu Dabi’nin OPEC’ten çekileceği yönündeki açıklamanın petrol piyasasındaki etkisine dikkat çekti:
‘’Dün, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi’nin OPEC’ten çekileceğini açıklamasının ardından, Dubai başta olmak üzere piyasalarda petrol fiyatları birdenbire fırladı ve 111 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatları burada kalmayacaktır, merak etmeyin. Bu yükseliş, sadece bu kararın yarattığı bir ataktır. Bu atak geçtikten sonra petrol fiyatlarının yeniden makul seviyelere doğru gerileyeceğini düşünüyorum.’’