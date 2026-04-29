ABD Senatosu, Trump'ın Küba'ya ilişkin yetkilerini sınırlamayı öngören karar tasarısını reddetti

ABD Senatosu'nda, Küba'ya yönelik olası askeri müdahale için Kongre onayı şartı getiren tasarı 51'e karşı 47 oyla reddedildi.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi çoğunluk, Küba'ya karşı olası bir askeri operasyon için Kongre onayını gerektiren Demokratların önerdiği karar tasarısını reddetti.Oylama sırasında 51 senatör taslak karara karşı çıktı, 47 senatör destekledi ve 2 senatör çekimser kaldı.Nisan ayının başlarında ABD Başkanı Donald Trump, Küba'yı 'başarısız bir ülke' olarak nitelendirmiş ve İran'la olan çatışma çözüldükten sonra ABD'nin Karayip adasına uğramayı tercih edebileceğini söylemişti.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, NBC ile yaptığı daha sonraki bir röportajda, Küba'nın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve savunma ve saldırgan olmayan tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.29 Ocak'ta Trump, Küba'ya petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi uygulanmasını yetkilendiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve Küba'nın ABD ulusal güvenliğine yönelik iddia edilen tehdidi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Küba hükümeti, ABD'nin enerji ablukasını Küba ekonomisini boğmak ve halkının yaşam koşullarını çekilmez hale getirmek için kullandığını iddia etti.

