https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/2026-dunya-kupasinda-yeni-kurallar-agzini-kapatan-oyunculara-kirmizi-kart-1105355229.html
2026 Dünya Kupası'nda yeni kurallar: Ağzını kapatan oyunculara kırmızı kart
Sputnik Türkiye
2026-04-29T10:09+0300
spor
dünya kupası
ali bin nasır (hakem)
senegal
fas
i̇ddia
gianni infantino
ifab
afrika uluslar kupası
uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105356131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_946fff8abfd9eb282dc1707940d9fefe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105356131_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_ad3eb2190607ca49ce73fe5c6c519a9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Vancouver'daki FIFA Kongresi öncesinde 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak radikal kural değişikliklerini onayladı. Haziran ayında başlayacak turnuvada, rakibiyle tartışırken ağzını kapatan veya hakem kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden oyuncular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
Yeni kurallar tüm ligleri kapsıyor mu?
IFAB bu kuralların diğer lig ve turnuvalarda uygulanmasını zorunlu tutmadı; bu kararı organizatörlerin tercihine bıraktı. Ancak Dünya Kupası'nda kurallar kesin olarak yürürlükte olacak.
Sahayı terk etme ve hükmen mağlubiyet
Protesto amacıyla sahayı terk etme kuralı, 2026 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) finalinde yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Senegal ile Fas arasında oynanan finalde, tartışmalı bir penaltı kararı sonrası Senegalli oyuncular sahayı terk etmişti.
Hakem kararını protesto etmek için sahayı terk eden oyunculara doğrudan kırmızı kart
verilecek.
Oyuncuları sahayı terk etmeye teşvik eden takım yetkilileri de kırmızı kartla cezalandırılacak.
Bir maçın yarıda kalmasına neden olan takım, prensip olarak hükmen mağlup
sayılacak.
"Ağız kapatma" yasağı ve ayrımcılıkla mücadele
Oyuncuların konuşurken ağızlarını kapatmaları, özellikle ırkçı hakaretlerin gizlenmesi amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle yasaklanıyor.
Bu karar, Şubat ayında Real Madrid oyuncusu Vinícius Jr.'ın, Benficalı Gianluca Prestianni tarafından ağzı kapalıyken ırkçı hakarete uğradığını iddia etmesi üzerine hız kazandı. Prestianni, Vinícius Jr.'a yönelik hakarette bulunduğunu kabul etmesinin ardından UEFA'dan 6 maç ceza almıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu tür eylemlerin ağır yaptırımlarla karşılanması gerektiğini savunuyor.
Tartışmalar ve belirsizlikler
Avrupa ligleri, sahayı terk eden oyuncuya otomatik kırmızı kart verilmesine karşı bazı çekinceler dile getiriyor. Lig yetkilileri, bir oyuncunun ırkçı tacize maruz kaldığı için sahayı terk etmesi durumunda kırmızı kart görmesinin haksızlık yaratabileceğine dikkat çekiyor.
Ayrıca, 2026 AFCON finaline dair hukuki süreç de devam ediyor. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Senegal'in kazandığı maçı daha sonra Fas lehine tescil etmişti. Senegal ise bu kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıdı.