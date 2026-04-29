https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/2026-dunya-kupasinda-yeni-kurallar-agzini-kapatan-oyunculara-kirmizi-kart-1105355229.html

2026 Dünya Kupası'nda yeni kurallar: Ağzını kapatan oyunculara kırmızı kart

2026-04-29T10:09+0300

spor

dünya kupası

ali bin nasır (hakem)

senegal

fas

i̇ddia

gianni infantino

ifab

afrika uluslar kupası

uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105356131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_946fff8abfd9eb282dc1707940d9fefe.jpg

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak radikal kural değişikliklerini onayladı. Haziran ayında başlayacak turnuvada, rakibiyle tartışırken ağzını kapatan veya hakem kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden oyuncular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.Yeni kurallar tüm ligleri kapsıyor mu?IFAB bu kuralların diğer lig ve turnuvalarda uygulanmasını zorunlu tutmadı; bu kararı organizatörlerin tercihine bıraktı. Ancak Dünya Kupası'nda kurallar kesin olarak yürürlükte olacak.Sahayı terk etme ve hükmen mağlubiyetProtesto amacıyla sahayı terk etme kuralı, 2026 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) finalinde yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Senegal ile Fas arasında oynanan finalde, tartışmalı bir penaltı kararı sonrası Senegalli oyuncular sahayı terk etmişti.Yeni protokollere göre:"Ağız kapatma" yasağı ve ayrımcılıkla mücadeleOyuncuların konuşurken ağızlarını kapatmaları, özellikle ırkçı hakaretlerin gizlenmesi amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle yasaklanıyor.Bu karar, Şubat ayında Real Madrid oyuncusu Vinícius Jr.'ın, Benficalı Gianluca Prestianni tarafından ağzı kapalıyken ırkçı hakarete uğradığını iddia etmesi üzerine hız kazandı. Prestianni, Vinícius Jr.'a yönelik hakarette bulunduğunu kabul etmesinin ardından UEFA'dan 6 maç ceza almıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu tür eylemlerin ağır yaptırımlarla karşılanması gerektiğini savunuyor.Tartışmalar ve belirsizliklerAvrupa ligleri, sahayı terk eden oyuncuya otomatik kırmızı kart verilmesine karşı bazı çekinceler dile getiriyor. Lig yetkilileri, bir oyuncunun ırkçı tacize maruz kaldığı için sahayı terk etmesi durumunda kırmızı kart görmesinin haksızlık yaratabileceğine dikkat çekiyor.Ayrıca, 2026 AFCON finaline dair hukuki süreç de devam ediyor. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Senegal'in kazandığı maçı daha sonra Fas lehine tescil etmişti. Senegal ise bu kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

