Trump’a saldırı girişiminin ABD-İran savaşına etkileri ne olacak?

Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'ne konuk olan Mehmet Yalçın Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı girişiminin İran savaşına olası etkilerini... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T13:48+0300

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik saldırı girişimini değerlendirdi.Saldırının ardından Amerika kamuoyunda ortaya çıkan tartışmaları aktaran Yılmaz şöyle konuştu:“Türkiye saatiyle sabaha karşı 04.00’dı, ABD’de 20.00 sıralarıydı. Hilton Oteli’nde gazetecilere yönelik yemek programı sırasında saldırgan ikinci ve üçüncü kademe güvenlik bariyerlerini aşarak, son güvenlik bariyerine takılıyor. Saldırgan beyaz bir Amerikalı, daha önce Demokrat Partiye bağış yapmış, sosyal medyada da İsrail logolu tişörtü görünüyor. Olayın zamanlaması, ABD iç siyaseti ve İran’a müdahaleyle ilgili takvime de baktığımızda soru işaretleri akla geliyor. Birincisi, ‘Bu bir kurgu mu?’, ‘Trump’a karşı bir tepki mi?’ ya da ‘ABD’yi savaşa sokacak sahte bir operasyon mu yapılıyor?’ diye ABD kamuoyunda da tartışılıyor. “‘Bu düğüm Hürmüz Boğazı’ndaki sıkışıklığı çözmüyor’ABD’lilerin Trump’la ilgili bilgilere inanmadığını belirten Yılmaz, “Araştırmalara göre bu zamana kadar ki ABD Başkanlarında güvensizliğin bu kadar yüksek olmadığı ortaya çıkıyor. Maga hareketi içinden de ilginç tepkiler geliyor. Böyle bir atmosferde Trump acaba teşvik mi ediliyor? Yoksa saldırı boyutunda bir zorlama mı yaşanıyor? Ya da Trump içeride kamuoyunu rahatlatmak için, bir düşman anlatısı yaratmak için fırsat mı kolluyor? Şimdi böyle bir düğüm söz konusu. Bu düğüm ister istemez Hürmüz Boğazı’ndaki sıkışıklığı çözmüyor” dedi.‘Saldırının etkilerini sahada göreceğiz’Saldırı sırasında önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in sonrasında Trump’ın dışarı çıkarılmasını değerlendiren Yılmaz, “Onun bir prosedür olduğunu düşünüyorum. Güvenli protokollerine göre her tim kendi korumakla görevli olduğu yöneticiyi çıkarmak zorunda. Bu Amerikan medyasında o sahne ve görüntüler çok gündemde. Saldırganın otele önceden rezervasyonla girip, silahları içeri soktuğu açıklanıyor. Bunun etkilerini biz sahada göreceğiz. Trump bunu nasıl yorumlayacak, ABD medyasında bu nasıl bir algı operasyonuna dönüştürülecek. Bu gelişme Hürmüz’ü iyice düğüm haline getirdi” diye konuştu.‘Zaman Trump’ın aleyhine daha keskin şekilde ilerliyor’ABD- İran savaşındaki ateşkesin bir güç tahkimi anlamına da geldiğini belirten Yılmaz, “İran da ciddi bir hazırlık içerisinde. İran’ın diplomasi kanalında önemli ve stratejik adımlar attığını görüyoruz. Dünya kamuoyuna diplomasiden yana bir duruş çiziyor. Trump’ın çok üstenci bir dili var. Tehditlerini sürdürürken bir yandan da müzakere talebinde bulunuyor. Diğer yandan da ‘İran’da bizimle uyumlu çalışacak kadrolar var’ gibi söylemlerle kamuoyunu sarsmaya çalışıyor. Burada Trump’ın daha çok sıkıntıya girdiğini söyleyebiliriz. Benzin fiyatları 2,5 dolardan 4 dolara yükseldi. Savaşa Çin’in ve Rusya’nın da etkisi var. Trump’ın bir Çin ziyareti var ve bu ziyarete ‘Hürmüz Boğazını ele geçirdim’ diye gitmek istiyor. Şu anki koşullar bunu imkansız kılıyor. Dolayısıyla zaman Trump’ın aleyhine daha keskin şekilde ilerliyor” dedi.

