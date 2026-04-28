İsrail lobisi ABD’den sonra hangi ülkede çok güçlü?

İsrail lobisi ABD’den sonra hangi ülkede çok güçlü?

Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum'da İsrail lobisinin İngiltere'deki durumuna ilişkin çarpıcı bilgiler aktardı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T20:57+0300

2026-04-28T20:57+0300

2026-04-28T20:57+0300

fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

radyo

radyo

radyo sputnik

abd

i̇srail

gazze

bbc

i̇ngiltere

Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum’da İsrail lobisinin ABD’den sonra hangi ülkede çok güçlü olduğunu değerlendirdi.İsrail lobisinin birçok teması, etki unsuru olduğunu belirten Yılmaz, İngitere merkezli Declassified’ın yaptığı çalışmadan şu notları aktardı:‘Medya kuruluşlarını fonlayıp, milletvekillerini İsrail’e götürüyorlar’İsrail lobisinin İngiltere’de ciddi çalışmaları olduğunu vurgulayan Yılmaz, “İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu ve Avrupa Liderlik Ağı (ELNET). Bu İsrail adına lobi faaliyeti yürüten bir ‘sivil toplum kuruluşu’ gibi görünüyor ama hiç öyle değil. İngiltere’de 2019'da Lübnan'daki Hizbullah hareketini tamamen yasaklaması , İsrail yanlısı lobi faaliyetlerinin karşılığıydı. Siyasi partilerde de böyle bir tablo var. Zaten demokrasiyi en fazla yok sayan faaliyetler bunlar. Amerikan demokrasisi derler ama ABD de lobitekrosi ile yönetilen bir ülke. Benzer bir şekilde Avrupa’da da böyle bir tablo söz konusu. Örneğin İngiltere’de hem Muhafazakar Parti hem de İşçi Partisi’nin İsrail Dostları Grubu var. Bu gruplara ciddi bağışlar da yapılıyor. ABD’de bir kerede 1 milyon sterlin bağış yapılmış. Bu gruplarda, bu paralarla medya kuruluşlarını fonluyor ya da milletvekillerini İsrail’e geziye götürüyorlar” diye konuştu.‘İsrail’e götürülen gazeteciler ve generaller pozitif yorumlar yapıyor’“Telegraph’ta Gazze'deki soykırımı, İran'a karşı yasadışı savaşı ve Lübnan'a yönelik acımasız saldırıları sırasında destekleyen makaleler çıktı” diyen Yılmaz, “Gazetecileri İsrail’e de götürüyorlar. 2023-2025 yılları arasında 259’dan fazla Filistinli ve Lübnanlı gazeteci hayatını kaybetti. İsrail 2025’de dünya genelindeki öldürülen tüm gazetecilerin 3’te 2’sinin ölümünden sorumlu. Birçok kuruluşun, gazetecinin Gazze’ye girişi İsrail tarafından engelendi. Fakat 2007 yılında "Avrupa'da İsrail'e yönelik yaygın eleştirilere karşı koymak" amacıyla kurulan ve yönetiminde Netanyahu’nun eski iki danışmanın yer aldığı ELNET, İsrail’e biçok gazeteci götürdü. İngiltere’deki gazeteciler İsrail’e gittikler sonra çok pozitif gelişmeleri aktardı. İsrail’e götürülenler arasında emekli generaller de var. Onlar da basına pozitif demeçler veriyorlar” ifadelerini kullandı.Irak savaşı hatırlatmasıTony Blair liderliğindeki İngiliz İşçi Partisi’nin, ABD’nin Irak işgaline katıldığını hatırlatan Yılmaz, “Bugüne geldiğimizde de Donald Trump bir Gazze planı yapıyor. Onunla ilgili bir komisyon kuruldu ve başında da Tony Blair olacak diye konuşuluyor. Bakınca bu bağlantılar arka arkaya geliyor. Görmek isterseniz görülüyor. İşte toplum böyle manüpile ediliyor” dedi.

i̇srail

gazze

i̇ngiltere

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, abd, i̇srail, gazze, bbc, i̇ngiltere