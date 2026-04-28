İslam Memiş: 'Haftayı ikiye ayırıyoruz çarşambadan önce ve çarşambadan sonra'

"Nisan ayını bu hafta uğurluyoruz. Nisanın son, mayısın ilk işlem günü bu haftaya tekabül ediyor. Yani, 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatili nedeniyle Tokyo, Avrupa ve Türkiye gibi birçok ülke piyasaları kapalı olacak.

Veri ajandasının yoğun olduğu önemli bir hafta bizi bekliyor. Haftayı ikiye ayırıyoruz; çarşambadan önce ve çarşambadan sonra. Neden? Çünkü Fed, çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak!

Bu hafta açıklanacak diğer önemli veriler ve açıklamalar ise şöyle; salı günü saat 06.00’da Japonya faiz kararı, çarşamba günü saat 21.00’de Fed faiz kararı, perşembe günü saat 12.00’de Euro Bölgesi TÜFE, perşembe günü saat 15.15’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, cuma günü İşçi Bayramı dolayısıyla tatil."