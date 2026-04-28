Hava olaylarını etkileyen beklenmedik canlılar: Mantarlar yağmur yağdırabilir mi?
Yeni yapılan bir araştırmaya göre bazı mantarlar suyu dondurabilen proteinler üreterek bulut oluşumunu etkileyebilir. Bu yeteneğin kaynağının ise antik... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T14:09+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/firtinalarda-agaclar-parliyor-70-yillik-gizem-ilk-kez-dogrulandi-ne-ise-yaradigi-sasirtti-1105329300.html
Yeni yapılan bir araştırmaya göre bazı mantarlar suyu dondurabilen proteinler üreterek bulut oluşumunu etkileyebilir. Bu yeteneğin kaynağının ise antik bakterilerden alınan bir gen olduğu ortaya çıktı.
Bilim insanlarının, bazı mantar türlerinin hava olaylarını etkileyebileceğini ortaya koyduğu aktarıldı.
Araştırmada, bu mantarların suyu dondurabilen özel proteinler üreterek bulut oluşumunu tetikleyebileceği ve dolaylı olarak yağışı başlatabileceği belirtildi.
Çalışmanın, Virginia Tech araştırmacılarının katkısıyla yürütüldüğü ifade edildi.
Bakterilerden gelen gizli gen bulundu
Araştırmacıların, mantarların bu özelliğinin kaynağını inceleyerek bakterilerden gelen bir gene ulaştığı aktarıldı.
Bu genin, suyun normalden daha yüksek sıcaklıklarda donmasını sağlayan ‘buz çekirdekleme’ proteinlerini ürettiği belirtildi.
Bilim insanlarının, bu geni başka hücrelere aktardıklarında aynı buz oluşturma yeteneğinin ortaya çıktığını doğruladığı ifade edildi.
Yağmur oluşumunda rol oynayabilir
Uzmanlara göre bu proteinler, atmosfere taşındığında küçük buz kristalleri oluşturarak yağmurun oluşmasına katkı sağlayabilir.
Bu süreçte mantarların, bakteriler gibi su döngüsünün bir parçası olabileceği değerlendirildi.
Araştırmacılar, mantarların çok sayıda protein üretebilmesi nedeniyle hava olayları üzerindeki etkilerinin düşündüğümüzden daha büyük olabileceğini belirtti.
İnsanlar için yeni kullanım alanı
Araştırmada, bu doğal proteinlerin gelecekte bulut tohumlama teknolojilerinde kullanılabileceği ifade edildi.
Şu anda kullanılan bazı kimyasalların yerine, daha güvenli biyolojik alternatifler geliştirilebileceği vurgulandı.
Uzmanlar, "Bu proteinler toksik maddelere alternatif olabilir" değerlendirmesinde bulundu.