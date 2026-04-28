Hava olaylarını etkileyen beklenmedik canlılar: Mantarlar yağmur yağdırabilir mi?

Sputnik Türkiye

Yeni yapılan bir araştırmaya göre bazı mantarlar suyu dondurabilen proteinler üreterek bulut oluşumunu etkileyebilir. Bu yeteneğin kaynağının ise antik... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T14:09+0300

Bilim insanlarının, bazı mantar türlerinin hava olaylarını etkileyebileceğini ortaya koyduğu aktarıldı.Araştırmada, bu mantarların suyu dondurabilen özel proteinler üreterek bulut oluşumunu tetikleyebileceği ve dolaylı olarak yağışı başlatabileceği belirtildi.Çalışmanın, Virginia Tech araştırmacılarının katkısıyla yürütüldüğü ifade edildi.Bakterilerden gelen gizli gen bulunduAraştırmacıların, mantarların bu özelliğinin kaynağını inceleyerek bakterilerden gelen bir gene ulaştığı aktarıldı.Bu genin, suyun normalden daha yüksek sıcaklıklarda donmasını sağlayan ‘buz çekirdekleme’ proteinlerini ürettiği belirtildi.Bilim insanlarının, bu geni başka hücrelere aktardıklarında aynı buz oluşturma yeteneğinin ortaya çıktığını doğruladığı ifade edildi.Yağmur oluşumunda rol oynayabilirUzmanlara göre bu proteinler, atmosfere taşındığında küçük buz kristalleri oluşturarak yağmurun oluşmasına katkı sağlayabilir.Bu süreçte mantarların, bakteriler gibi su döngüsünün bir parçası olabileceği değerlendirildi.Araştırmacılar, mantarların çok sayıda protein üretebilmesi nedeniyle hava olayları üzerindeki etkilerinin düşündüğümüzden daha büyük olabileceğini belirtti.İnsanlar için yeni kullanım alanıAraştırmada, bu doğal proteinlerin gelecekte bulut tohumlama teknolojilerinde kullanılabileceği ifade edildi.Şu anda kullanılan bazı kimyasalların yerine, daha güvenli biyolojik alternatifler geliştirilebileceği vurgulandı.Uzmanlar, "Bu proteinler toksik maddelere alternatif olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

