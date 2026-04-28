Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Yönetmeliği yayımlandı: Hizmetlere erişim kolaylaştı

Sputnik Türkiye

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında sağlık hizmeti kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle GETAT hizmeti verebilecek sağlık... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T09:57+0300

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kapsamı genişletilirken, vatandaşların bu hizmetlere erişimi kolaylaştırıldı.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yer açma koşulları kolaylaştırıldıBakanlıktan yeni yönetmelikle ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi ve uygulama merkezi açma koşulları kolaylaştırıldı. Böylece, sunulan hizmetin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması amaçlandı.Yönetmelikle, GETAT uygulama ünitesi ya da merkezi bulunan sağlık kuruluşlarında, yalnızca belirli odalarda değil tedavi hizmeti sunulan tüm odalarda ve yataklı servislerde GETAT hizmetleri sunulabilecek.Düzenleme kapsamında, daha özellikli ve riskli hasta gruplarına hizmet sunabilen GETAT uygulama merkezlerinin, devlet hastaneleri ile 100 yatak ve üzeri kapasiteye sahip özel hastanelerde de açılabilmesine imkan sağlandı. Böylece, hasta grupları dahil olmak üzere tüm vatandaşların GETAT hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.GETAT uygulamalarında Bakanlığın yayımladığı 15 kılavuz esas alınacakBakanlık, GETAT alanında yürütülen bilimsel çalışmalar ve uygulama deneyimleri doğrultusunda hazırlanan 15 ayrı uygulama alanına yönelik kılavuza yeni yönetmelikte atıfta bulundu.Haziran 2025'te yayımlanan bu kılavuzlar doğrultusunda uygulamaların yapılması gerekliliği ortaya konuldu. Bu sayede, uygulayıcılar için ortak bir yol haritası oluşturulacak.Diş hekimliği muayenehanelerinde de GETAT uygulaması yapılabilecekYönetmelik değişikliğiyle, GETAT hizmeti sunabilecek sağlık kuruluşlarının kapsamı genişletildi.Buna göre, aile hekimliklerinin yanı sıra sağlık meslek hizmet birimleri ve evde sağlık hizmet birimlerinde GETAT uygulama ünitelerinin açılabilmesi mümkün hale getirildi.Daha önce diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile polikliniklerinde uygulanan GETAT hizmetleri, yeni düzenlemeyle diş hekimliği muayenehanelerinde de sunulabilecek. Diş hekimleri sadece diş hekimliği mesleğinin icrası kapsamında sertifikalı oldukları akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük, homeopati, kupa, mezoterapi, proloterapi, ozon ve müzik terapi gibi GETAT uygulamalarını yapabilecek.Sertifikalı hekim ve fizyoterapistler osteopati ve kayropraksi yapabilecekYönetmelikte, dünyada yaygın şekilde uygulanan, vücudun kendi kendini iyileştirme kapasitesine odaklanan manuel terapi yöntemlerinden osteopati, kayropraksi ve refleksoloji uygulamalarının Türkiye'de de etkin ve güvenli şekilde yaygınlaştırılması amacıyla yeni düzenlemeler de hayata geçirildi.Buna göre, osteopati ve kayropraksi uygulamaları Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilerek GETAT eğitim merkezlerinden sertifika alan hekimler ve fizyoterapistler tarafından uygulanabilecek.Refleksoloji uygulamaları ise sertifikalı sağlık çalışanları tarafından yapılabilecek, yaşlı bakım teknikeri ve evde bakım teknikeri ise uygulamaya yardımcı olabilecek.Bahsi geçen meslek grupları, GETAT eğitim merkezlerinde verilen eğitime katılarak sertifika alabilecek. Hekim dışı uygulayıcılar ise hekimin değerlendirme ve yönlendirmesi doğrultusunda hasta üzerinde işlem gerçekleştirebilecek.

