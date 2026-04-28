Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Fenerbahçe Tedesco’yu gönderdi, şimdi ‘ihtiyaç halinde’ kovacak hoca arıyor
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Fenerbahçe’de, teknik direktör Domenico Tedesco’nun gönderilmesi oldu... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
domenico tedesco
fenerbahçe
galatasaray
güçlü özgan
Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı. Gelişmeyi Yeri ve Zamanı'nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “Bir başarısızlık olunca herkesin gözü teknik direktöre dönüyor” dedi.Özgan, şöyle konuştu:
252
60
2026
tr_TR
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
252
60
12:44 28.04.2026
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Fenerbahçe’de, teknik direktör Domenico Tedesco’nun gönderilmesi oldu. Özgan, “Günah keçisi seçildi” dedi.
Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı.
Gelişmeyi Yeri ve Zamanı'nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “Bir başarısızlık olunca herkesin gözü teknik direktöre dönüyor” dedi.
Özgan, şöyle konuştu:
“Öyle olaylara tanıklık ediyoruz ki o konunun öznesi olan kişileri çıkarınca haberler ülkemizi anlatıyor. Evet Fenerbahçe Tedesco’yu gönderdi, şimdi de ihtiyaç halinde kovacak yeni bir teknik direktör arayışında. Tam anlamıyla ülke futbolunun nereye geldiğini gösteren bir olay. Bütün bu hikayeye bakıldığı zaman Tedesco bu yaşananların en az sorumlularından bir tanesi ama fatura ona kesildi. Takımın tüm dengesi alt üst edildi, yönetim net bir yol haritası koyamadı. Fenerbahçe yönetimi bu süreci eline yüzüne bulaştırdı. Tedesco’nun ortalamalarına bakıyorum, geçmiş teknik direktörlerle karşılaştırınca çok da eleştirilecek noktada değil. 2013-2014 sezonundan sonra 14 teknik direktör değiştirilmiş. Türkiye’de taraftarın futbolu sevdiği kadar futbol yönetimleri taraftarı sevmiyor. Hiçbir teknik direktörle iki sezon üst üste çalışılmamış. Bir başarısızlık olunca her zaman teknik direktörler sorumlu. Futbolcular da değil, yöneticiler de değil herkesin gözü teknik direktörlere dönüyor. Tedesco yaz kampı yapamadı, pek çok sorun yaşadı. Takım her yalpaladığında kendisine alternatif isimlerle görüşüldü. Yönetimin yeni isimlerle görüştüğü haberleri sayfa sayfa yayınlandı. Bu şartlar altında bir teknik direktörün nasıl başarılı olması bekleniyor? Bir önceki yönetime sorumluluk atmak, takım içi dengeleri göz ardı etmek… Dün Tedesco ile yolların ayrıldığı duyuruldu ama bir kongre kararı alınmadı. Çünkü zaten bir günah keçisi seçildi.”
0
loader
Заголовок открываемого материала