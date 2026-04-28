Ekonomist Oğuz Demir anlattı: 22 milyar dolarlık vergi istisnası ne anlama geliyor?

Biz artık pandemiden önce her krizi fırsata çevireceğiz diyen bir anlayışa sahip ekip var. Bu da buna benzer bir şey aslında. Söylediğimiz savaş, biz bu savaştan acaba oradaki yatırımcıyı buraya çekerek yararlanabilir miyiz? İşte buradan bir alan açabilir miyiz? İş dünyasını biraz mutlu edebilir miyiz? Çünkü o gelen sermaye burada insanlarla ortak, şirketlerle ortaklık yapacak, onlarla beraber çalışacak. Ve acaba bu mutsuzluğu ortadan biraz olsun giderebilir miyiz? Bakış açısını bir yansıması olarak görüyorum ben. Yani zaten bugüne kadar attığı her adımda parayı, sermayeyi öncedemiş bir yaklaşımın bir diğer yansıması bu. Ama bu pandemide olduğu gibi burada da koşullar ve şartlar Türkiye'ye o sermayenin gelmesini ya da buradaki o sermaye çevrelerini kalıcı bir şekilde mutlu edebilecek bir ortama işaret etmiyor. Yani yanıldıkları yer aslında en başta yapmayı arzu ettikleri işle ya da elde etmek istedikleri getiriyle ülkenin ve dünyanın koşulları arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Bir türlü bunu fark etmiyorlar, bir türlü bunun böyle olduğunu kabul ederek hareket etmiyorlar. Sanıyorlar ki normal uygulamalar, normal teşvikler, normal adımlar bugün Türkiye'yi yine cazip kılar. Kurumlar gelir Türkiye'ye yatırım yapar, biz de bir toparlarız falan sanıyorlar. Dolayısıyla aslında yine birilerine bir şeyleri peşkeş çekmiş olursunuz. Maalesef ki işin geldiği nokta buraya gidiyor Mustafa Bey. Yani buradan yabancının gelmeyeceğini, o küresel şirketlerin merkezleri İstanbul'a taşınacağını, böylesi bir anormal ortamda hem hukuk sıkıntılarıyla karşı karşıyasınız, hem dönüyorsunuz ekonomik bir istikrarsızlık söz konusu. Enflasyonunuz yüksek, faiziniz yüksek, ekonomik zorgunluk altında tüketiciniz tüketme yeteneğini yitirmiş. Böyle bir ortamda sanki her şey normalmiş gibi davranmanın bana tek bir şeyi geliyoR. Buradan yararlanacak birileri var bence. Yani yerli birileri var. Ya yabancılarla ortaklık yaparak ya da başka vesilelerle. Bunlara bir alan açmış oluyorsunuz. Ben böyle hissediyorum. Çünkü bunun çalışmayacağını, bunun bir faydasını olmayacağını, bunun bir karşılığını olmayacağını, en başta Mehmet Şimşek'in gördüğünü ve bildiğini tahmin ediyorum. Bu kadar normalmiş gibi davranmanın bir manası yok ülkede yani. Bunun çalışmayacağı çok ortada ve son 10 yıldır iktidarın yaptığı her şeyin arkasından belirli çıkar gruplarına çıkar yarattığı bir ortam oluştuğunu gördük biz. Yani bunun da ben burada bir sıçrama arayışı olduğunu sanmıyorum. Buradan birilerine yine bir şeyleri vergi dışı bırakılacak. Birileri dışarıdan bir şirketmiş gibi görünüp içeride işlerine devam edecekler, vergiden muhafaza olacaklar. Yani bırakın getirisini, vergi ödeyenden vergi de almamış olacaklar. Bugün geldiğimiz noktada hep aynı şeyi söylüyorum. Öyle bir yerde değiliz ki artık. Yani orada kurumlar vergisi istisnası sağladığınızda siz sadece birilerinin ödeyecekleri vergi ödememelerine neden oluyorsunuz.