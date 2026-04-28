Avrupa'nın nükleer yükü: ABD ve Fransa'nın kıtadaki bombaları

Sputnik Türkiye

Fransa, "gelişmiş caydırıcılık" konsepti çerçevesinde nükleer potansiyelini geliştirerek Avrupa'da güvenliği sağlama niyetinde. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

Mart başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 'gelişmiş nükleer doktrin' dönemine girdiğini ve bundan böyle cephaneliğinin tüm kıtanın savunması için kullanılacağını duyurarak ülkenin Stratejik Hava Kuvvetleri'nin tüm Avrupa'ya konuşlandırılabileceğini belirtmişti.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada Macron’un bu açıklamasını değerlendirerek, 'Açıkça görülen odur ki, ordumuz büyük bir çatışmaya karşın öncelikli hedefler listesini güncelleme bağlamında, bu konuya en yakından dikkat etmek zorunda kalacak' ifadesini kullandı.Rus diplomat, NATO’nun nükleer potansiyelini sınırsızca büyütme girişimlerinin Rusya için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek Fransa’nın stratejisi yüzünden Avrupa’daki güvenliğin zayıflayacağını kaydetti.ABD'nin Avrupa'daki nükleer envanterine gelince, onun şu anda altı Avrupa ülkesinde yaklaşık 80-120 nükleer bombası bulunuyor.Avrupa'nın nükleer gerçekliği, Sputnik'in videolu infografiğinde.

