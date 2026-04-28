ABD’de idam politikası değişiyor

‘’Bence Amerika Birleşik Devletleri sadece kurşuna dizerek, elektrikli sandalyeye bağlayarak ve azot gazı vererek değil; ayrıca çarmıha germe, kazığa oturtma, ateşte yakma gibi cezaları da getirebilir. Orta Çağ’a doğru çok hızlı bir dönüş olabilir. Kurşuna dizme cezasında, biliyorsunuz, mahkum bir manganın karşısına geçirilir. 6 kişilik ya da 10 kişilik bir manga olur. Herkes mahkumun kalbine ateş eder. Bu arada bir silah genellikle boş tutulur. Yani bazı silahlar boş tutulur. Bu, infaza katılan askerler kendilerini kötü hissetmesinler diye. Yani “Benim silahımdan çıkan kuru sıkıydı” diye düşünebilirler. Dolayısıyla, “Benim silahımdan dolayı ölmedi” demek için böyle bir vicdani müsterih olma durumu yaratılıyor. Elektrikli sandalyede ise yüksek voltajlı elektrik veriliyor ve kalp akımı durduruluyor. Beyin fonksiyonları da çok kısa sürede durduruluyor. Azot gazı veriyorlar. Saf azot solutularak oksijenin yerini alması sağlanıyor; yani azotla oksijen yer değiştiriyor. Dolayısıyla ciğerleri çalışamaz hâle getiriyor. İnsan hakları örgütleri ise bu idam cezalarının tamamına karşı çıkıyor. Peki, “Demokrasinin beşiği” olarak anılan Amerika’da geçen yıl kaç kişi idam edildi diye sorarsanız: 47 kişi idam edildi.’’