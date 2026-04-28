Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/abdde-idam-politikasi-degisiyor-1105326861.html
ABD’de idam politikası değişiyor
ABD’de idam politikası değişiyor
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Amerika Birleşik Devletleri’nde idam yöntemlerinin yeniden gündeme gelmesini değerlendirdi. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T10:50+0300
2026-04-28T10:51+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
abd
amerika
papa 14. leo
idam cezası
Ali Çağatay, ABD’de idam yöntemlerinin yeniden gündeme alınmasına ve infaz biçimlerinin genişletilmesi tartışmalarına değinerek, uygulamaların hem yöntem hem de etik boyutlarıyla tartışıldığını belirtti.Çağatay, ABD’de idam yöntemlerinin yeniden genişletilmesi ve bu kararın Papa 14. Leo tarafından eleştirilmesini değerlendirerek şöyle konuştu:‘Demokrasinin beşiği olarak anılan Amerika’da geçen yıl 47 kişi idam edildi’Çağatay, ABD’nin mevcut idam yöntemleriyle sınırlı kalmayıp daha ağır ve farklı cezaları da gündeme getirebileceğini söyledi:
amerika
Ali Çağatay
Ali Çağatay
radyo sputnik, radyo, radyo, abd, amerika, papa 14. leo, idam cezası
radyo sputnik, radyo, radyo, abd, amerika, papa 14. leo, idam cezası

ABD’de idam politikası değişiyor

10:50 28.04.2026 (güncellendi: 10:51 28.04.2026)
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Amerika Birleşik Devletleri’nde idam yöntemlerinin yeniden gündeme gelmesini değerlendirdi.
Ali Çağatay, ABD’de idam yöntemlerinin yeniden gündeme alınmasına ve infaz biçimlerinin genişletilmesi tartışmalarına değinerek, uygulamaların hem yöntem hem de etik boyutlarıyla tartışıldığını belirtti.
Çağatay, ABD’de idam yöntemlerinin yeniden genişletilmesi ve bu kararın Papa 14. Leo tarafından eleştirilmesini değerlendirerek şöyle konuştu:
‘’Amerika Birleşik Devletleri'nde, 17. yüzyılda terk edilen idam cezaları geri geliyor. Papa bu idam cezalarının geri gelmesine itiraz ediyor. Amerikan Adalet Bakanlığı’nın idam yöntemlerini genişletme kararı şu anda ülkede tartışma yaratıyor. Kurşuna dizme, elektrikli sandalye ve azot gazı yeniden gündeme alınıyor. Papa 14. Leo ise insan onuruna vurgu yaparak kararı eleştirdi. 2025 yılında idam sayısının artması da tartışmayı daha da alevlendirdi. Burada ise bir eksik bulunuyor.’’

‘Demokrasinin beşiği olarak anılan Amerika’da geçen yıl 47 kişi idam edildi’

Çağatay, ABD’nin mevcut idam yöntemleriyle sınırlı kalmayıp daha ağır ve farklı cezaları da gündeme getirebileceğini söyledi:
‘’Bence Amerika Birleşik Devletleri sadece kurşuna dizerek, elektrikli sandalyeye bağlayarak ve azot gazı vererek değil; ayrıca çarmıha germe, kazığa oturtma, ateşte yakma gibi cezaları da getirebilir. Orta Çağ’a doğru çok hızlı bir dönüş olabilir. Kurşuna dizme cezasında, biliyorsunuz, mahkum bir manganın karşısına geçirilir. 6 kişilik ya da 10 kişilik bir manga olur. Herkes mahkumun kalbine ateş eder. Bu arada bir silah genellikle boş tutulur. Yani bazı silahlar boş tutulur. Bu, infaza katılan askerler kendilerini kötü hissetmesinler diye. Yani “Benim silahımdan çıkan kuru sıkıydı” diye düşünebilirler. Dolayısıyla, “Benim silahımdan dolayı ölmedi” demek için böyle bir vicdani müsterih olma durumu yaratılıyor. Elektrikli sandalyede ise yüksek voltajlı elektrik veriliyor ve kalp akımı durduruluyor. Beyin fonksiyonları da çok kısa sürede durduruluyor. Azot gazı veriyorlar. Saf azot solutularak oksijenin yerini alması sağlanıyor; yani azotla oksijen yer değiştiriyor. Dolayısıyla ciğerleri çalışamaz hâle getiriyor. İnsan hakları örgütleri ise bu idam cezalarının tamamına karşı çıkıyor. Peki, “Demokrasinin beşiği” olarak anılan Amerika’da geçen yıl kaç kişi idam edildi diye sorarsanız: 47 kişi idam edildi.’’
