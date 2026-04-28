‘ABD-İsrail’in İran savaşı, küresel kapitalizmin kırılganlığını ortaya koydu’

“İsrail bu noktadan geriye çekilmez. ABD bu savaşı tamamen bitirip geri çekilirse İsrail için felaket olur. İsrail bir provokasyon fırsatı arıyor. Tahran da Amerika’nın ekonomik kırılganlığını ve Trump’ın içinde bulunduğu zor durumu başarıyla kullanıyor. İran’ın batısı ve doğusunda hava savunma alarmları çaldı ve büyük patlamalar oldu. Bundan 45 dakika sonra İsrail, ‘Biz yapmadık’ dedi. Bu süre içerisinde petrol yükseldi, borsa karıştı. Ateşkese mecbur kaldılar ancak bunun sonuç vermediği de görülüyor. Kısa süreli bir durgunluk dönemi yaşandı. İsrail’in ittirmesiyle savaşın başka bir aşamaya geçeceği anlaşılıyor. Amerika’nın Hürmüz’de yapmaya çalıştığı şey kuşatmanın bir parçası. İran kuşatılmış durumda. Hürmüz de bunun bir parçası. Ancak çok sıkı bir abluka olmadığını anlıyoruz. 38 İran gemisinin dahi geçebildiği söyleniyor. İran’ın kuşatıldığını ve bölgedeki vekil güçleri önemli ölçüde kaybettiğini söyleyebiliriz. Lübnan Hizbullah’ı İsrail’e angaje oldu. İsrail, Litani Nehri’ne kadar olan bölgeyi ilhak etmeye çalışıyor. Yemen’deki Husiler de 12 Gün Savaşı’nda olduğu kadar faal değiller. Husiler henüz müdahaleye başlamadı ancak onlardan çok şey beklendi. Babülmendep’i tıkaması bekleniyordu. İran onları rezerv olarak tutuyor olabilir ya da Husiler düşük profil vermeyi tercih ediyor. Körfez de dahil olmak üzere İran’ın kuşatıldığını görüyoruz. Azerbaycan’da, Kuzey Irak’ta ve Suriye’de ciddi bir İsrail etkisi var. Buna Türkiye’yi de katabiliriz. İran, Körfez ülkelerini kaybetti. ‘Sadece Amerikan tesislerini vuruyoruz’ söylemi tutmadı. Çin ve Rusya’nın açıktan bir desteğinin olamayacağı da anlaşıldı. İran’ın bir kuşatma altında tutulacağı sanıldı. İran’ın gücü iç cephesini sağlam tutmaktan kaynaklı. ‘Can Feda’ kampanyası müthiş bir şeydi, milyonlarca insan sokağa çıkmıştı. Ancak savaş yeniden başlarsa orta vadede çok parçalı iktidar yapısı dayanamayabilir. Bu halk mücadelesinin devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Ulusal bilinç uyandı İran’da. Sonuç olarak Trump iktidarı kaybetme sürecinde İran ise kuşatılmış durumda. ABD’nin İsrail tarafından istihbari olarak aldatıldığını gördük savaşla birlikte. ABD’nin İsrail tarafından bir tür vekil güç olarak kullanıldığı görüldü. İran halkının ulusal bilincinin düzeyini anlayamadılar. Bir halkın böyle bir durumda ne kadar kararlı davranabileceğini önceden saptayabilmek istihbaratla mümkün değil. İran bu sınavı başarıyla verdi. Mühimmat gündemi çok konuşuluyor. Pentagon’daki generallerin önüne konan mühimmat stokunu bilemeyiz. İran’ın elindeki füzelerin durumunu da bilmiyoruz. Ancak sadece havadan bombalayarak bir ülkenin teslim alınamayacağı bilgisi bu savaşla ortaya çıkmadı. Bu, İkinci Dünya Savaşı’nda ortaya çıkmıştı. Almanlar Londra’yı bombalıyorlarken hava kuvvetleri bir anket yapmıştı. O ankette havadan yapılan yıkımın halkın dayanışma gücünü artırdığı saptanmıştı. ABD’nin de bunu İran konusunda bilmemesi imkansız. Kısa ve kesin vuruşlarla büyük sonuç alacaklarını ümit ettiler ancak İran’ın kararlılığına tosladılar.”