Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun test sonucu negatif çıktı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T10:49+0300
yaşam
cumhuriyet başsavcılığı
somer sivrioğlu
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun kan ve sakal örneklerinde yapılan uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi. Avusturalya'dan dönmüştüİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ünlü şef Somer Sivrioğlu hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Avusturalya'da olan Sivrioğlu, kararın ardından Türkiye'ye dönmüş ve ifade vermişti. Sivrioğlu'nun Adli Tıp Kurumu'na kan ve sakalından alınan numuneler sonucu uyuşturucu testi negatif çıktığı belirtildi.
cumhuriyet başsavcılığı, somer sivrioğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
