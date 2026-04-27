Uçaklarda yeni dönem: Elektronik cihazlara denetim
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün powerbank ve elektronik cihazlara yönelik yeni... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T10:49+0300
Ali Çağatay
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün powerbank ve elektronik cihazlara yönelik yeni düzenlemesini değerlendirdi.
Uygulamanın havalimanlarında özellikle X-ray kontrolleri sırasında yeni tartışmalara yol açabileceğini belirten Çağatay, yolcuların zaman baskısı yaşadığını ancak güvenlik görevlilerinin yalnızca verilen talimatları uyguladığını vurgulayarak, bu süreçte anlayışlı olunması gerektiğine dikkat çekti.
Çağatay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün uçuş güvenliği kapsamında elektronik cihazlar ve powerbank’lere yönelik getirdiği yeni düzenlemeyi değerlendirdi:
‘’Bugünden sonra, önümüzdeki günlerde bir havayoluyla uçacaksanız yeni bir derdiniz oluyor. Biliyorsunuz, bugüne kadar uçaklarda 100 cc’den fazla sıvı, kesici-delici aletler, bilgisayar ve benzeri eşyalar kontrol ediliyordu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş güvenliği için uçaklarda elektronik cihazlar ve powerbank’lerin taşınmasına ilişkin yeni bir düzenleme duyurdu. Hava araçlarında taşınabilir bataryaların şarj edilmesi yasaklandı. Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla 2 adetle sınırlandırıldı. Uçakta taşınabilir elektronik cihazları şarj etmek için taşınabilir bataryaların kullanılmaması tavsiye ediliyor.’’
‘Uçaklara binişte yeni bir polemik konusu oluştu’
Çağatay, yeni düzenleme sonrası havalimanlarında yaşanabilecek tartışmalara dikkat çekerek, yolcuların güvenlik görevlilerine karşı anlayışlı olması gerektiğini vurguladı:
''Bugünden sonra hava limanlarında X-ray cihazlarına girerken artık büyük tartışmalar olacak. “Bugüne kadar yoktu, nereden çıktı bu?” gibi kavgalar yaşanacaktır. Tabii ben, bu gibi durumlarda genellikle güvenlik görevlilerinin hakkının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik görevlileri büyük bir nezaketle davranıyor. Olabildiğince alttan alıyorlar. Tabii yolcuların da vakit darlığı nedeniyle uçağa yetişmek, check-in yaptırmak gibi problemleri oluyor. Bu yüzden son ana denk geldiğinde orada kaybedecekleri birkaç dakikayı önemsiyorlar. Elbette onlar da haklı, yolcular da haklı. Ancak ben güvenlik görevlilerine tamamen hak veriyorum çünkü onlar işlerini yapıyorlar. Hiçbir güvenlikten geçerken, X-ray cihazından ya da aramadan geçerken tek bir kez itiraz ettiğimi hatırlamıyorum. Her neyse formalite, taleplerinin yerine getirilmesini istiyorum. Dolayısıyla bu yeni düzenleme için artık ne diyelim, hayırlı olsun. Girişte ve uçaklara binişte yeni bir polemik konusu oluştu. Artık “günlerce yasaklı değildi” ve “nereden çıktı bu?” gibi tartışmalar yaşanacak. Lütfen bu tür tartışmalara mahal vermeyiniz. Oradaki güvenlik görevlileri, kendilerine söylenen talimatları yerine getiriyorlar.''