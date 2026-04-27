Uçaklarda yeni dönem: Elektronik cihazlara denetim

''Bugünden sonra hava limanlarında X-ray cihazlarına girerken artık büyük tartışmalar olacak. “Bugüne kadar yoktu, nereden çıktı bu?” gibi kavgalar yaşanacaktır. Tabii ben, bu gibi durumlarda genellikle güvenlik görevlilerinin hakkının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik görevlileri büyük bir nezaketle davranıyor. Olabildiğince alttan alıyorlar. Tabii yolcuların da vakit darlığı nedeniyle uçağa yetişmek, check-in yaptırmak gibi problemleri oluyor. Bu yüzden son ana denk geldiğinde orada kaybedecekleri birkaç dakikayı önemsiyorlar. Elbette onlar da haklı, yolcular da haklı. Ancak ben güvenlik görevlilerine tamamen hak veriyorum çünkü onlar işlerini yapıyorlar. Hiçbir güvenlikten geçerken, X-ray cihazından ya da aramadan geçerken tek bir kez itiraz ettiğimi hatırlamıyorum. Her neyse formalite, taleplerinin yerine getirilmesini istiyorum. Dolayısıyla bu yeni düzenleme için artık ne diyelim, hayırlı olsun. Girişte ve uçaklara binişte yeni bir polemik konusu oluştu. Artık “günlerce yasaklı değildi” ve “nereden çıktı bu?” gibi tartışmalar yaşanacak. Lütfen bu tür tartışmalara mahal vermeyiniz. Oradaki güvenlik görevlileri, kendilerine söylenen talimatları yerine getiriyorlar.''