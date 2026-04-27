Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye'de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Türkiye ve Avrupa'da 'yeni tip mafya' hesaplaşmaları
Türkiye ve Avrupa’da ‘yeni tip mafya’ hesaplaşmaları
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, İtalyan polisinin Türk çetelere dair hazırladığı rapor oldu. Raporda... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
güçlü özgan
serdar öktem
interpol
uyuşturucu çetesi
yeri ve zamanı
i̇talya
İtalya İçişleri Bakanlığı'na bağlı Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Servisi'nin 2025 raporunda; ülke içindeki Türk suç gruplarının, klasik mafya yapılanmasından farklı biçimde hareket ettikleri, esnek yapıları nedeniyle para transferlerini gizlice yapabildikleri ve Avrupa'ya uyuşturucu trafiğindeki rolleri vurgulandı.Rapordaki detayları Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, Serdar Öktem dosyası üzerinden Türkiye ile uluslararası uyuşturucu ağları arasındaki bağlantıları da ele aldı.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, İtalyan polisinin Türk çetelere dair hazırladığı rapor oldu. Raporda, Türk gruplar arasındaki çatışmaların Avrupa genelinde şiddetti artırabileceğinin altı çizildi.
İtalya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Servisi’nin 2025 raporunda; ülke içindeki Türk suç gruplarının, klasik mafya yapılanmasından farklı biçimde hareket ettikleri, esnek yapıları nedeniyle para transferlerini gizlice yapabildikleri ve Avrupa’ya uyuşturucu trafiğindeki rolleri vurgulandı.
Rapordaki detayları Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, Serdar Öktem dosyası üzerinden Türkiye ile uluslararası uyuşturucu ağları arasındaki bağlantıları da ele aldı.
Özgan, şöyle konuştu:
“Serdar Öktem cinayeti iddianamesinde adı geçen kişiler, uluslararası uyuşturucu baronları ile ülkemizdeki çeteler arasındaki bağlantıları net şekilde ortaya koyuyor. Siirtli Naci ya da Max lakaplı isimler adına bu çetelerin çatıştığı ortaya çıkıyor. İddianamede iki büyük suç örgütü arasında da rekabetin bulunduğu ortaya çıkıyor. Tabii bu cinayet sadece çeteler arası bir çatışmanın sonucu olmayabilir, onu yargılama süreci başlayınca anlayacağız. Çatışmanın bir tarafında Interpol tarafından aranan Siirtli Naci olarak bilinen Naci Yılmaz, diğer tarafında da Mehmet Sabi Şirin yani Max lakaplı bir başka isim var. Uluslararası uyuşturucu trafiğiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler. İstanbul’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir etkinlik alanlarının olduğunu görüyoruz. İsimlerini artık öğrenmek zorunda kalıyoruz. Sokak çatışmaları ve cinayetlerin bu yapıların hesaplaşmasının bir sonucu olduğu ortaya çıkıyor. Serdar Öktem’in Max lakaplı kişiyle bağlantılı grupların avukatlığını yaptığı ve bu nedenle hedef haline geldiğine dair de bir bilgi var. Naci Yılmaz şu an firari ve dünya çapında aranıyor. Max lakaplı kişi de yine aranan kişilerden bir tanesi.”

Güç mücadelesi büyüdükçe çatışmalar büyüyebilir

“İtalyan polisinin Avrupa’da faaliyet gösteren Türk çetelerle ilgili bir raporu var. Bu çetelerin klasik mafya yapısından farklı bir yapısı olduğu belirtiliyor. Örneğin para transferlerini farklı şekilde yapmaları ya da esnek bir yapıya sahip olmaları. Türkiye’deki en güçlü uyuşturucu ağlarının başında olduğu belirtilen isim Barış Boyun şu an İtalya’da tutuklu. Ve İtalya’da Türk suç grupları birden fazla kez çatıştı. Rapora göre Türk grupları diğer mafya gruplarından ayıran en temel özellikler şöyle; klasik ve kolay tanımlanabilir bir hiyerarşi yok, daha esnek bir örgütlenmeyle çalışıyorlar. Dolayısıyla tespit ve mücadele çok daha zorlaşıyor. Çoğu zaman aynı aileden gelen çekirdek kadrolar üzerinde örgütleniyorlar, kritik işlerde bu ailenin içinde olan kişiler değil dışarıdan devşirilen isimler kullanılıyor. Güç mücadelesi büyüdükçe bu çatışmaların daha da büyüyeceği yönünde tespitler var. Gruplar arasındaki rekabet ve anlaşmazlıkların Avrupa genelinde de şiddeti artırabileceği ifade ediliyor”
