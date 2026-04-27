Türkiye ve Avrupa’da ‘yeni tip mafya’ hesaplaşmaları

“Serdar Öktem cinayeti iddianamesinde adı geçen kişiler, uluslararası uyuşturucu baronları ile ülkemizdeki çeteler arasındaki bağlantıları net şekilde ortaya koyuyor. Siirtli Naci ya da Max lakaplı isimler adına bu çetelerin çatıştığı ortaya çıkıyor. İddianamede iki büyük suç örgütü arasında da rekabetin bulunduğu ortaya çıkıyor. Tabii bu cinayet sadece çeteler arası bir çatışmanın sonucu olmayabilir, onu yargılama süreci başlayınca anlayacağız. Çatışmanın bir tarafında Interpol tarafından aranan Siirtli Naci olarak bilinen Naci Yılmaz, diğer tarafında da Mehmet Sabi Şirin yani Max lakaplı bir başka isim var. Uluslararası uyuşturucu trafiğiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler. İstanbul’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir etkinlik alanlarının olduğunu görüyoruz. İsimlerini artık öğrenmek zorunda kalıyoruz. Sokak çatışmaları ve cinayetlerin bu yapıların hesaplaşmasının bir sonucu olduğu ortaya çıkıyor. Serdar Öktem’in Max lakaplı kişiyle bağlantılı grupların avukatlığını yaptığı ve bu nedenle hedef haline geldiğine dair de bir bilgi var. Naci Yılmaz şu an firari ve dünya çapında aranıyor. Max lakaplı kişi de yine aranan kişilerden bir tanesi.”