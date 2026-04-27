Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayı attığı maçta Lakers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk galibiyeti... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T11:30+0300

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.Lakers'ta Deandre Ayton'un 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.Adem Bona'dan 4 sayıBoston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-96 yenerek Doğu Konferansı ilk tur play-off serisinde 3-1 öne geçti.Celtics'te Payton Pritchard, 32 sayı kaydederken Jayson Tatum ise 30 sayı ve 11 asistle galibiyete katkıda bulundu.76ers'ta Joel Embiid'in 26 sayısı galibiyet için yeterli olmazken milli oyuncu Adem Bona da 4 sayı attı.Spurs, Blazers karşısında 3-1 öne geçtiSan Antonio Spurs deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 114-93 yenerek Batı Konferansı serisinde 3-1 öne geçti.Spurs'ta Victor Wembanyama; 27 sayı, 12 ribaunt ve 7 blok kaydederken De'Aaron Fox ise 28 sayı attı.Blazers'ta ise Deni Avdija, 26 sayı kaydetti.Raptors, Cavaliers karşısında 2-2 eşitlik sağladıToronto Raptors konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 93-89 yenerek Doğu Konferansı'nda 2-2 eşitlik sağladı.Raptors'ta Scottie Barnes ve Brandon Ingram, 23'er sayı attı.Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 20 sayı, James Harden ise 19 sayı kaydetti.

