'Okula saldırı olabileceği' paylaşımıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
'Okula saldırı olabileceği' paylaşımıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada 'okula saldırı' paylaşımı yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, 2 kişi serbest kaldı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T21:39+0300
2026-04-27T21:39+0300
2026-04-27T21:57+0300
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince okullara saldırı yapılacağına dair sosyal medyada asılsız paylaşımlar tespit edildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından halkı korku ve paniğe sürükleyen ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlarla ilgili hesap sahibi N.E. ile suça sürüklenen çocuklar R.K. ve S.D'yi gözaltına alındı.Şüphelilerden R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.E. adli kontrol şartıyla, S.D. ise savcılık sorgusu sonrası serbest kaldı. İstanbul, İzmir, Erzurum, Bursa ve Gaziantep'te 6 hesap sahibi hakkında işlem başlatıldı. Bu kişilerin dezenformasyon yayarak toplumu paniğe sürüklediği değerlendiriliyor. Yine çalışma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, kamu düzenini tehdit edici ve kamu barışını bozmaya elverişli, dezenformasyon amaçlı, toplumda infial oluşturmaya yönelik' yapılan paylaşımların yayılmasını engellemek amacıyla toplam 70 URL adresine erişim engellendi.
erzincan, kahramanmaraş, i̇stanbul, saldırı
erzincan, kahramanmaraş, i̇stanbul, saldırı
'Okula saldırı olabileceği' paylaşımıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
21:39 27.04.2026 (güncellendi: 21:57 27.04.2026)
Sosyal medyada 'okula saldırı' paylaşımı yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, 2 kişi serbest kaldı.
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince okullara saldırı yapılacağına dair sosyal medyada asılsız paylaşımlar tespit edildi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından halkı korku ve paniğe sürükleyen ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlarla ilgili hesap sahibi N.E. ile suça sürüklenen çocuklar R.K. ve S.D'yi gözaltına alındı.
Şüphelilerden R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.E. adli kontrol şartıyla, S.D. ise savcılık sorgusu sonrası serbest kaldı.
İstanbul, İzmir, Erzurum, Bursa ve Gaziantep'te 6 hesap sahibi hakkında işlem başlatıldı. Bu kişilerin dezenformasyon yayarak toplumu paniğe sürüklediği değerlendiriliyor.
Yine çalışma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, kamu düzenini tehdit edici ve kamu barışını bozmaya elverişli, dezenformasyon amaçlı, toplumda infial oluşturmaya yönelik' yapılan paylaşımların yayılmasını engellemek amacıyla toplam 70 URL adresine erişim engellendi.