Meteoroloji'den güney doğu bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı: Kuzeyde sıcaklıklar düşüyor
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin doğu bölgeleri sağanak yağmurlu, batı bölgeleri ise açık ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin doğu bölgeleri sağanak yağmurlu, batı bölgeleri ise açık ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Akdeniz'in güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Nisan hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının Ülkemizin kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – °C, 19°C – Parçalı bulutlu
EDİRNE – °C, 21°C – Parçalı bulutlu
İSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı bulutlu
SAKARYA – °C, 18°C – Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – °C, 20°C – Parçalı bulutlu
DENİZLİ – °C, 25°C – Parçalı bulutlu
İZMİR – °C, 26°C – Parçalı bulutlu
MANİSA – °C, 25°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – °C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aealıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE – °C, 17°C – Parçalı bulutlu
KASTAMONU – °C, 17°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK – °C, 14°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – °C, 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS – °C, 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – °C, 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – °C, 19°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP – °C, 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – °C, 19°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 23°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
