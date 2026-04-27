Meteoroloji'den güney doğu bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı: Kuzeyde sıcaklıklar düşüyor

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin doğu bölgeleri sağanak yağmurlu, batı bölgeleri ise açık ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Nisan hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının Ülkemizin kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – °C, 19°C – Parçalı bulutluEDİRNE – °C, 21°C – Parçalı bulutluİSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı bulutluSAKARYA – °C, 18°C – Parçalı bulutluEGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – °C, 20°C – Parçalı bulutluDENİZLİ – °C, 25°C – Parçalı bulutluİZMİR – °C, 26°C – Parçalı bulutluMANİSA – °C, 25°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – °C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – °C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aealıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutluÇANKIRI – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutluKONYA – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıDÜZCE – °C, 17°C – Parçalı bulutluKASTAMONU – °C, 17°C – Parçalı bulutluZONGULDAK – °C, 14°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutluRİZE – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlıTRABZON – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – °C, 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKARS – °C, 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMALATYA – °C, 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – °C, 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – °C, 19°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP – °C, 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – °C, 19°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA – °C, 23°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

