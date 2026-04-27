https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/guney-sudanda-ucak-kazasi-14-kisi-hayatini-kaybetti-1105318830.html
Güney Sudan'da uçak kazası: 14 kişi hayatını kaybetti
Güney Sudan’ın başkenti Juba’nın güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu, uçakta bulunan 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T20:24+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105318671_0:0:937:527_1920x0_80_0_0_278e03aa289a55161efdb4b718e2fdd6.jpg
Günay Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, başkent Juba’nın dış kesimlerinde bir uçağın düştüğünü bildirdi.Açıklamada, Cessna 208 Caravan tipi uçak, Yei’den Juba Uluslararası Havalimanı’na uçuşu sırasında iletişimini kaybetti. Uçağın yerel saatle 09.15’te havalandığı ve 09.43’te bağlantının kesildiği belirtildi. Uçakta 13 yolcu ve 1 pilotun bulunduğu ifade edildi.Kazanın, ilk belirlemelere göre düşük görüş mesafesine yol açan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/sivil-havacilik-duyurdu-ucaklarda-powerbank-lityum-piller-ve-elektroniklere-yeni-duzenleme-1105284926.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105318671_74:0:862:591_1920x0_80_0_0_2d0850e620c461b93f77051f052633f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
