Güney Sudan'da uçak kazası: 14 kişi hayatını kaybetti
Güney Sudan'ın başkenti Juba'nın güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu, uçakta bulunan 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/sivil-havacilik-duyurdu-ucaklarda-powerbank-lityum-piller-ve-elektroniklere-yeni-duzenleme-1105284926.html
20:24 27.04.2026
Güney Sudan’ın başkenti Juba’nın güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu, uçakta bulunan 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
Günay Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, başkent Juba’nın dış kesimlerinde bir uçağın düştüğünü bildirdi.
Açıklamada, Cessna 208 Caravan tipi uçak, Yei’den Juba Uluslararası Havalimanı’na uçuşu sırasında iletişimini kaybetti. Uçağın yerel saatle 09.15’te havalandığı ve 09.43’te bağlantının kesildiği belirtildi. Uçakta 13 yolcu ve 1 pilotun bulunduğu ifade edildi.
Kazanın, ilk belirlemelere göre düşük görüş mesafesine yol açan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
Sivil Havacılık duyurdu: Uçaklarda powerbank, lityum piller ve elektronik cihazlara yeni düzenleme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
