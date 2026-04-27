ABD’li kuruluşun raporundaki veriler: Füze stokları alarm veriyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi'nde ABD'nin İran savaşında füze stoklarının alarm verdiğini söyledi. ABD'li bir düşünce kuruluşunun verilerini aktaran... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T13:58+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde ABD-İran savaşındaki ateşkesi ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin(CSIS) raporu üzerinden değerlendirdi.Gazeteci Bozkurt, CSIS için “Enperyalist sistemin önemli düşünce kuruluşlarından bir tanesi. Sömürü çarkı devam etsin diye politika üreten bir yapılanmadan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.‘Çin’le başa çıkamayız’CSIS’in raporunda "İran savaşında tomahawk, patriot ve diğer füzelerin yüksek miktarda kullanıldığına dair raporların ortaya çıkmasıyla ABD’nin mühimmat stoklarının durumuyla ilgili endişeler arttı” dediğini aktaran Bozkurt, “ABD ordusunun daha önce hazırladığı raporlarda ‘Çin’le bir mücadeleye girersek füze stokları 1,5 ay içerisinde tükenir’ deniyordu. İran savaşında 40 günde mühimmat stokları ciddi biçimde azalmış. O raporları yazanları şimdi diyor ki; ‘Eğer şimdi Çin’le bir mücadele başlarsa, biz Çin’le başa çıkamayız” diye konuştu.‘Kullanılan füzeleri yerine koymak yaklaşık 4-5 yıl’ABD’nin, İran savaşında ateşkese mecbur kaldığını belirten Bozkurt rapordaki bilgileri şöyle aktardı:“Tomahawk bir kara saldırı füzesi, ağırlıklı olarak denizden karaya olarak kullanılıyor. Bir füzenin maliyeti 2,6 milyon dolar. ABD’nin savaş öncesinde tahmini 3 bin 100 adet stoğu bulunuyordu. İran savaşında binin üzerinde kullanıldığı düşünülüyor. Bunun yerine yenileri koymak yaklaşık 4 yıl sürüyor. Ortak hava yer füzesi ve bunun daha uzun menzillisi var. ABD’nin bu füzelerden, İran’a yönelik saldırıların ilk ayında bin yüz adedin üzerinde kullandığı tahmin ediliyor. Bunun da birim maliyeti 2,6 milyon dolar ve ABD’nin elinde savaş öncesi 4 bin 400 tane olduğu söyleniyor. Burada da yeniden üretim süreci 4 yıl sürüyor. Hassas vuruş füzesi olarak da bilinen PRSM, kara topçu birliklerinin kullandığı bir füze. Bu füzenin maliyeti 1,6 milyon dolar, ABD’nin elinde 90 tane var ve tamamına yakınının bittiği yönünde bilgiler var. Bunların yerine konma süresi de yaklışık 4 yıl. Balistik füzelere karşı fırlatılan savunma füzesi SM3’ün tanesi 28 milyon doların üzerine mal oluyor. ABD’nin envanterinde 410 tane varmış, 120 ile 250 tanesinin kullanıldığı düşünülüyor. Bunları yerine koymanın süresi de yaklaşık 5,5 yıl.”‘Trump bir bataklığa sürüklenmiş durumda’ABD’nin diğer saldırı ve savunma füzelerinde de durumun benzer olduğunu belirten Bozkurt, “ABD’nin İran savaşı sırasında askerlerine yiyecek bile gönderemediğine dair haberler çıktı. Mühimmat sıkıntısından bahsediyoruz, insani durumlar da var. Çin, Rusya, Türkiye ve bazı Avrupa ülkeleri bile sana karşı çıkıyor. ABD Başkanı Trump bir bataklığa sürüklenmiş durumda” ifadelerini kullandı.

