Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/meteoroloji-kuvvetli-saganak-icin-saat-verdi-7-il-icin-sari-kodlu-uyari-1105281080.html
Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi: 7 il için sarı kodlu uyarı
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren iç ve güney bölgelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, Diyarbakır, Mardin... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T09:38+0300
2026-04-26T09:38+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105218208_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_06caa696a08708c72561d61dc770bde5.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/hafta-sonu-plani-yapanlar-dikkat-turkiye-genelinde-kritik-hava-degisimini-meteoroloji-acikladi-1105270990.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105218208_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_217c8b18ae1173456d092b704b888469.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:38 26.04.2026
© AA / Adsız GünebakanSağanak
© AA / Adsız Günebakan
Abone ol
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren iç ve güney bölgelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman kentleri için sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Nisan hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE – °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE – °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – °C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – °C, 25°C – Parçalı bulutlu
MANİSA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – °C, 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – °C, 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU – °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – °C, 17°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı
TRABZON – °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR – 9°C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP – 13°C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – 12°C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA – 14°C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
YAŞAM
Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Türkiye genelinde kritik hava değişimini Meteoroloji açıkladı
Dün, 09:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала