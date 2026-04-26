Bingöl depremi ardından Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir depremi tetikleyebilir
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çankaya Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreninde, "Türkiye'de deprem ve deprem dirençli yerleşim alanları"na ilişkin ders verdi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı değerlendirmede "Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bingöl Valiliği depremin ardından can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.
Deprem uzmanı bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından şu açıklamayı yaptı:
Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı.