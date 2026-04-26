Türkiye
Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/bingol-depremi-ardindan-prof-dr-naci-gorur--buyuk-bir-depremi-tetikleyebilir-1105283503.html
Bingöl depremi ardından Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir depremi tetikleyebilir
Bingöl depremi ardından Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir depremi tetikleyebilir
Sputnik Türkiye
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı değerlendirmede... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-26T11:31+0300
2026-04-26T11:31+0300
son depremler
naci görür
yedisu
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/04/1076030711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_707bf4c58ebd1daf1c2edc2a4b2d73d6.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Bingöl Valiliği depremin ardından can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/bingolde-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1105280957.html
yedisu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/04/1076030711_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_843288cd378bc41bd900869b8fa6680b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
naci görür, yedisu , afad
naci görür, yedisu , afad

Bingöl depremi ardından Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir depremi tetikleyebilir

11:31 26.04.2026
© AA / Muhammed Selim Korkutata
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı değerlendirmede "Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bingöl Valiliği depremin ardından can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.
© FotoğrafBingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
© Fotoğraf
Deprem uzmanı bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından şu açıklamayı yaptı:
Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
SON DEPREMLER
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала