Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/zaharova-romanyanin-rus-buyukelcisini-cagirmasini-goruslerimizi-aktarma-firsati-olarak-kullanacagiz-1105277749.html
Zaharova: Romanya’nın Rus büyükelçisini çağırmasını ‘görüşlerimizi aktarma fırsatı’ olarak kullanacağız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Bükreş'teki büyükelçisinin Romanya Dışişleri'ne çağrılmasını, Moskova'nın dış politika... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T19:11+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499758_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_eecb4a8b0db6c53db6bdc35c8b121240.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499758_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_528dc3403e4bce68241ccdfbdbb7b6f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
19:11 25.04.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Bükreş’teki büyükelçisinin Romanya Dışişleri’ne çağrılmasını, Moskova’nın dış politika konularındaki tutumunu ayrıntılı şekilde aktarmak için kullanacağını, “hasım ülkelerdeki” bu tür çağrıların düzenli bir kanala dönüştürüleceğini belirtti.
Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Romanya Dışişleri Bakanlığı’nın Bükreş’teki Rusya Büyükelçisi Vladimir Lipavskiy’yi çağırma kararını, Moskova’nın kendi dış politika pozisyonlarını iletmek için bir platform olarak değerlendireceğini söyledi.
Biz her zaman herhangi bir büyükelçi çağrısını, özellikle de düşmanca tutuma sahip ülkelerde, Rusya’nın temel dış politika meselelerindeki yaklaşımlarını bir kez daha, argümanlarla ve somut verilerle ortaya koymak için kullanıyoruz. Bu sefer de böyle olacak.
Zaharova, bu yaklaşımın sadece Romanya ile sınırlı kalmayacağının altını çizerek, "dost olmayan ülkelerde" Rus büyükelçilerinin bakanlıklara çağrılmasını, Moskova’nın görüşlerini düzenli olarak iletmek için sürekli bir kanala dönüştüreceklerini vurguladı.
Romanya Dışişleri Bakanlığı, sınır kenti Galați yakınlarına insansız hava aracı (İHA) parçaları düştüğü iddiaları üzerine Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi Vladimir Lipavskiy’yi bakanlığa çağırdığını duyurmuştu.
Пленарное заседание Госдумы РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
SAVUNMA
Duma’dan Finlandiya’nın nükleer silah adımına tepki: ‘Rus ordusu için hedef haline gelir’
10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала