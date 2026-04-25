Zaharova: Romanya’nın Rus büyükelçisini çağırmasını ‘görüşlerimizi aktarma fırsatı’ olarak kullanacağız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Bükreş'teki büyükelçisinin Romanya Dışişleri'ne çağrılmasını, Moskova'nın dış politika... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T19:11+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/dumadan-finlandiyanin-nukleer-silah-adimina-tepki-rus-ordusu-icin-hedef-haline-gelir-1105272181.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Bükreş’teki büyükelçisinin Romanya Dışişleri’ne çağrılmasını, Moskova’nın dış politika konularındaki tutumunu ayrıntılı şekilde aktarmak için kullanacağını, “hasım ülkelerdeki” bu tür çağrıların düzenli bir kanala dönüştürüleceğini belirtti.
Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Romanya Dışişleri Bakanlığı’nın Bükreş’teki Rusya Büyükelçisi Vladimir Lipavskiy’yi çağırma kararını, Moskova’nın kendi dış politika pozisyonlarını iletmek için bir platform olarak değerlendireceğini söyledi.
Biz her zaman herhangi bir büyükelçi çağrısını, özellikle de düşmanca tutuma sahip ülkelerde, Rusya’nın temel dış politika meselelerindeki yaklaşımlarını bir kez daha, argümanlarla ve somut verilerle ortaya koymak için kullanıyoruz. Bu sefer de böyle olacak.
Zaharova, bu yaklaşımın sadece Romanya ile sınırlı kalmayacağının altını çizerek, "dost olmayan ülkelerde" Rus büyükelçilerinin bakanlıklara çağrılmasını, Moskova’nın görüşlerini düzenli olarak iletmek için sürekli bir kanala dönüştüreceklerini vurguladı.
Romanya Dışişleri Bakanlığı, sınır kenti Galați yakınlarına insansız hava aracı (İHA) parçaları düştüğü iddiaları üzerine Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi Vladimir Lipavskiy’yi bakanlığa çağırdığını duyurmuştu.