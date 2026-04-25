Günlerdir sürüyor: Japonya'daki yangında bin hektar kül oldu
Japonya’nın kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletinde, 22 Nisan’da başlayan orman yangınları devam ediyor. Eyalette, birbirine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki iki bölgede çıkan yangınlara hem karadan hem havadan müdahale ediliyor.Alevler nedeniyle 1 ev dahil toplam 8 bina zarar görürken, bin hektardan fazla ormanlık alan yandı. Bölgedeki 3 bin 233 kişi için tahliye çağrısı yapıldı.Yangın söndürme çalışmalarına çevre bölgelerden de ekipler sevk edilirken, sahada yaklaşık 1000 itfaiyecinin görev alması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/iran-devrim-muhafizlari-abd-ile-baglantili-olabilecegi-suphesi-tasiyan-gemiye-el-konuldu-1105270576.html
04:32 25.04.2026
© AA / Pedro Pascual
Japonya’nın Iwate eyaletinde süren orman yangınlarında 1000 hektardan fazla alan küle döndü, 3 binden fazla kişi için tahliye çağrısı yapıldı. Yangınlara yaklaşık 1000 itfaiyeciyle müdahale ediliyor.
Japonya’nın kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletinde, 22 Nisan’da başlayan orman yangınları devam ediyor. Eyalette, birbirine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki iki bölgede çıkan yangınlara hem karadan hem havadan müdahale ediliyor.
Alevler nedeniyle 1 ev dahil toplam 8 bina zarar görürken, bin hektardan fazla ormanlık alan yandı. Bölgedeki 3 bin 233 kişi için tahliye çağrısı yapıldı.
Yangın söndürme çalışmalarına çevre bölgelerden de ekipler sevk edilirken, sahada yaklaşık 1000 itfaiyecinin görev alması bekleniyor.
İran Devrim Muhafızları: ABD ile bağlantılı olabileceği şüphesi taşıyan gemiye el konuldu
