OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
Taksilere Mali Cihazı uygulamasının detayları neler?
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, taksicilerin vergilendirilmesine yönelik düzenleme kapsamında hayata geçirilecek Mali Cihazı uygulamasının detaylarını... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
Okan Aslan
15:30 24.04.2026
Okan Aslan
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, taksicilerin vergilendirilmesine yönelik düzenleme kapsamında hayata geçirilecek Mali Cihazı uygulamasının detaylarını paylaştı. Aslan, “Uygulama, 1 Eylül 2026 itibarıyla zorunlu olacak” dedi.
Taksicilerin vergilendirilmesine yönelik yeni düzenlemede kritik aşamaya gelindi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan teknik kılavuzla birlikte Taksi Mali Cihazı uygulaması hayata geçirilecek. Yeni sistem kapsamında taksilerde kullanılacak cihazlar, taksimetreyle entegre çalışarak her yolculuk sonunda otomatik fiş üretecek.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda uygulamanın detaylarına yönelik bilgiler paylaştı. “Bu cihaz taksimetreyle entegre çalışacak ve her yolculuk sonunda otomatik olarak fiş oluşturacak. Fişlerde yüzde 20 KDV otomatik olarak yer alacak. Yolcular banka ya da kredi kartı ödemelerini gerçekleştirebilecekler” dedi.
İşlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine aktarılacağını söyleyen Aslan, “Tüm taksiler 1 Eylül 2026’ya kadar ‘Taksi Mali’ cihazını kullanmak zorunda olacak. Bu, tüm işlemler anlık olarak devlete bildirilebilsin ve vergi takibi kolaylaşabilsin diye yapılıyor. Tüm taksiler 1 Eylül 2026’ya kadar bu sisteme geçmek zorunda. Daha şeffaf ücret ödeme, daha kolay kartla ödeme ve her zaman fiş alabilme imkanı gelmiş olacak. Taksiciler için ek cihaz maliyeti yaşanacak” ifadelerini kullandı.
