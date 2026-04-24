Hakan Tosun cinayetinde şaibeler zinciri: Kamera kayıtları kayıp, tanıklar sessiz, kimliği kayıp

“En büyük problemi yaşadığımız süreç Hakan’a ulaşamadığımız ve aileye haber verilmeyen süreçti. Biz kayıp başvurusu yaptıktan sonra hastanede kimlik tespiti yapıldı. Hakan Tosun kimliksiz olarak hastaneye yatırılıyor ama ne cilt taramasından ne de parmak okutmada kimliğini tespit etmiyorlar. Hastane polisi de bunu tespit etmiyor Mevlana Karakolu da. Polis olay yeri incelemesi yapmıyor, zanlıların kim olduklarını bildikleri halde gözaltı gibi bir durum gerçekleştirilmiyor. Görüntüleri almayıp esnafın olduğu dükkandan ayrılıyor. Ertesi gün 18 yaşındaki katilin babası gidip kamera görüntülerini alıyor ve ‘Polis sorarsa bende’ diyor. Hard disklerin hepsini silip esnafa teslim ediyorlar. Bunu bilen esnaf gözaltına alınıp üç karakolda gezdirilip sorguya çekiliyor. Mevlana Karakolu’ndaki polisin aileyle ocak başında oturduğunu gören esnaf var. O kadar çok şaibeler var ki Gülistan Doku cinayetine benzetiyorum. İş birliği halinde olunan bir şebeke var, deliller karartılıyor, hiçbir şekilde kimliği tespit etmiyorlar. Biz hala oradan bir esnaftan görgü tanıklarının ifadesine başvuramadık çünkü hepsi yalan ifade veriyor. Basına yansıyan ikinci görüntülerdi, öyle bir durum yansıtılmaya çalışıldı ki sanki tek bir durum oldu, orada bir kargaşa oldu gibi. Emniyet bize ikinci görüntüyü gösterdi. Daha sonra herkes ‘Hakan Tosuna ne oldu?’ diye sormaya başladıktan sonra öbür görüntüyü gösterdiler.”