Emeklilere yeni zam formülü gündemde: Prim gününe göre kademeli artış tartışılıyor
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekliler için Meclis'te verilen yeni zam teklifini değerlendirdi.
2026-04-24T17:24+0300
melis elmen
Melis Elmen
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekliler için Meclis’te verilen yeni zam teklifini değerlendirdi. Elmen, teklifin ‘Ne kadar çok prim o kadar çok zam uygulansın’ anlamına geldiğini söyledi.
Türkiye’de emeklilik sistemi ve maaş düzenlemeleri, hem çalışanlar hem de emekliler açısından en çok tartışılan konuların başında gelmeye devam ediyor. Artan yaşam maliyetleri ve gelir dengesizliği tartışmaları sürerken, Meclis’e sunulan yeni bir zam teklifi bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
SGK Uzmanı Melis Elmen’in değerlendirmelerine göre teklif, prim gün sayısına göre kademeli maaş artışı öngörerek “ne kadar çok prim, o kadar yüksek maaş zammı” yaklaşımını benimsiyor. Bu öneri, sistemde adalet duygusunu güçlendirmeyi hedeflese de uygulanabilirliği ve uzun vadeli etkileri açısından soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
Elmen, teklifin detaylarını şöyle aktardı:
“Meclis’e emeklilerle ilgili yeni bir teklif sunuldu. Emekli maaşlarıyla ilgili artış teklifinde bulundular. Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki maaş farkının ortadan kaldırılıp yeni bir düzenlemeye gidilmesiyle ilgili çok detaylı bir teklif. Burada diyor ki emekli olmuş ya da olacak, prim gün sayısı normalin üstünde olan herkes için yükseltim yapılmalı. Teklifin içeriğindeki şu kısım dikkat çekici, prim gününde kademeli bir artış yapılsın deniyor. Mesela deniyor ki 6 bin güne kadar olanların maaşı aynen korunsun, stabil maaşlarını alsınlar. 6 bin ile 7 bin gün arası olanlara ekstra yüzde 10, 7 binle 8 bin arası olanlar ekstra yüzde 20, 8 bin üzeri olanlara da yüzde 30’luk bir zam talebi var. Yani sistem açıkça diyor ki ne kadar çok prim o kadar çok zam uygulansın. Tabi sistemsel olarak böyle bir şey mümkün değil. Kademeli sistemler teknik olarak adalet duygusunu evet geliştiriyor ama ne kadar uygulanabilir? Bu ortam ileriye dönük ne kadar koruyucu olabilir? Altını üstünü ileriki zamanlarda göreceğiz.”