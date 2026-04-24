Emeklilere yeni zam formülü gündemde: Prim gününe göre kademeli artış tartışılıyor

“Meclis’e emeklilerle ilgili yeni bir teklif sunuldu. Emekli maaşlarıyla ilgili artış teklifinde bulundular. Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki maaş farkının ortadan kaldırılıp yeni bir düzenlemeye gidilmesiyle ilgili çok detaylı bir teklif. Burada diyor ki emekli olmuş ya da olacak, prim gün sayısı normalin üstünde olan herkes için yükseltim yapılmalı. Teklifin içeriğindeki şu kısım dikkat çekici, prim gününde kademeli bir artış yapılsın deniyor. Mesela deniyor ki 6 bin güne kadar olanların maaşı aynen korunsun, stabil maaşlarını alsınlar. 6 bin ile 7 bin gün arası olanlara ekstra yüzde 10, 7 binle 8 bin arası olanlar ekstra yüzde 20, 8 bin üzeri olanlara da yüzde 30’luk bir zam talebi var. Yani sistem açıkça diyor ki ne kadar çok prim o kadar çok zam uygulansın. Tabi sistemsel olarak böyle bir şey mümkün değil. Kademeli sistemler teknik olarak adalet duygusunu evet geliştiriyor ama ne kadar uygulanabilir? Bu ortam ileriye dönük ne kadar koruyucu olabilir? Altını üstünü ileriki zamanlarda göreceğiz.”