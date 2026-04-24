Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda, yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi müjdesi
17:24 24.04.2026 (güncellendi: 17:28 24.04.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nda, yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içerisinde düşük bir vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlıyoruz. Yurt dışında yaşayan, son 3 yıl ülkemizde vergi mükellefi olmayanların ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi almayacağız'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında Meclis'imize sunacağımız kapsamlı düzenlemeyle ülkemizin çekim gücünü çok daha ileri taşıyacağız. Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz. Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz'' şeklinde konuştu.