https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/cumhurbaskani-erdogandan-vergi-indirimi-mujdesi-1105264935.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi müjdesi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nda, yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T17:24+0300

2026-04-24T17:24+0300

2026-04-24T17:28+0300

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105162928_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_6658514ef2acc575ac0ad811c0277abd.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içerisinde düşük bir vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlıyoruz. Yurt dışında yaşayan, son 3 yıl ülkemizde vergi mükellefi olmayanların ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi almayacağız'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında Meclis'imize sunacağımız kapsamlı düzenlemeyle ülkemizin çekim gücünü çok daha ileri taşıyacağız. Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz. Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz'' şeklinde konuştu.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60