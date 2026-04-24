Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/cumhurbaskani-erdogandan-vergi-indirimi-mujdesi-1105264935.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi müjdesi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nda, yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T17:24+0300
2026-04-24T17:28+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105162928_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_6658514ef2acc575ac0ad811c0277abd.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-sureci-gayet-olumlu-bir-sekilde-ayni-hizla-devam-ediyor-1105243531.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105162928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a265cf2fd6062dfd525f8489bd262db8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi müjdesi

17:24 24.04.2026 (güncellendi: 17:28 24.04.2026)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nda, yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içerisinde düşük bir vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlıyoruz. Yurt dışında yaşayan, son 3 yıl ülkemizde vergi mükellefi olmayanların ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi almayacağız'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında Meclis'imize sunacağımız kapsamlı düzenlemeyle ülkemizin çekim gücünü çok daha ileri taşıyacağız. Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz. Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz'' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde aynı hızla devam ediyor
Dün, 19:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала