“Bulutlarımız çalınıyor” söylemine bilimsel itiraz

‘’Ortaya atılan iddia ise şu: “Bulutlarımızı çalıyorlar, Türkiye’deki bulutları kendi topraklarına götürüp orada yağışa dönüştürüyorlar.” Bu imkansız. Neden imkansız olduğunu söylüyorum. Çünkü Türkiye’ye gelen yağış sistemleri batıdan geliyor. Dünya, biliyorsunuz, saat kadranının aksi istikametinde dönüyor. Saat kadranının aksi istikametinde dönerken de bir rüzgâr oluşturuyor. Ve bu rüzgâr batıdan doğuya doğru geliyor. İsrail bizim batımızda mı? Hayır, doğumuzda. Doğumuzdaki bir ülke bizim bulutlarımızı çalabilir mi? Yağış sistemimizi değiştirebilir mi? Değiştiremez. Çünkü sistem batıda. Şimdi Atlantik, Balkanlar ve Akdeniz üzerinden gelen sistemler düşünüldüğünde, İsrail doğuda olduğu için bizim bulutlarımıza müdahale etmesi söz konusu olamaz. Atlantik’ten gelirse olur, Balkanlar’dan gelirse olur, Avrupa’dan gelirse olur, Batı Akdeniz’den gelirse olur; ama doğudan gelmez. Ama buna inanılıyor ve bu iddialar haber gibi yazılıyor. Bugün Türk medyasında, ana akımda bakın göreceksiniz; “yağmurlarımızı çalıyorlardı, artık çalamıyorlar” şeklinde haberler yapılıyor. Hurafeyle besleniyor.’’