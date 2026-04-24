‘Alex Karp, yapay zekayı nükleer silah olarak görüyor’

“Palantir, bir teknoloji firması. Veri işlediğini söylüyor ancak aslında insanların yapmak istemediklerini yapıyorlar. İnsanların zararına bir teknolojiyi kullanmakta beis görmüyorlar. Bu teknolojiyi ICE ve İsrail için kullandılar örneğin. Telefonların şifrelerini kırdılar. Onlar için bir sınır ve etik kural yok. Palantir’in kurucusu Karp birazcık enteresan bir adam. ‘Teknoloji cumhuriyeti’ lafını, cumhuriyetin barındırdığı güzellikleri zimmetine geçirmek amacıyla söylemiş. Anlatılan hiçbir şey cumhuriyet değil, monarşi bile değil. Kendi kafasından saçma bir sistem kurmuş. Kendisini yukarda görüyor ve her şeye hakkı olduğunu düşünüyor. Ahlaken herkesin üzerinde olduğunu sanıyor. Bu durumu biraz İngiltere’ye benzetiyorum. İngiltere’de 1600’lerin sonunda kral, burjuvadan para istedi. Burjuva para vermekten bıkmıştı ve ‘Bu parayı yönetemiyorsun. Bırak biz yönetelim’ diyerek monarşiyi cumhuriyete yaklaştırmışlardı. Palantir, ‘Savunmanı ben yapıyorum, ekonomini ben yönetiyorum. Sen ne yapıyorsun? Bırak bize bunun adı bir ‘Teknolojik Cumhuriyet’ olsun. Her şeyi ben yöneteyim’ diyor. Ancak o zamanın burjuvaları okumuş insanlardı. Şu an olanın altyapısı olmadığını da görüyoruz. 20 madde çıkartmış karşımıza. ‘Hayatın bu maddelerden birine bağlı, bir tanesini beğen’ deseler bir tanesini dahi beğenemem. Çünkü Karp kendisi dışındaki herkesi sinek gibi görüyor. Cumhuriyet kelimesini tercih etmesinin spesifik bir sebebi yok. Cumhuriyetin içinde ‘halk’ vardır ancak burada halk yok. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, bu durumu çok iyi anlattı. Bunun bir cumhuriyetten öte feodalizm olduğunu söylüyor. ‘Teknoloji lordluğu’ ifadesini kullanmış ve bu maddeleri çok iyi tanımlıyor.”