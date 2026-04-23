İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Marmaris'te kırılan vinç kolunun altında kalan işçi öldü
Marmaris'te kırılan vinç kolunun altında kalan işçi öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki bir teknenin motorunun yüklendiği sırada kırılan vinç bomunun (taşıma kolu) altında kalan işçi hayatını kaybetti. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T12:36+0300
2026-04-23T12:36+0300
türki̇ye
marmaris
vinç kazası
vinç
Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklendiği sırada vincin bomu kırıldı.Bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) kırılan bomun altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibi, Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Vinç operatörü B.D. ile firma sahibi N.A. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türki̇ye
marmaris
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marmaris, vinç kazası, vinç
marmaris, vinç kazası, vinç

Marmaris'te kırılan vinç kolunun altında kalan işçi öldü

12:36 23.04.2026
© AA / Sabri KesenMarmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü
Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki bir teknenin motorunun yüklendiği sırada kırılan vinç bomunun (taşıma kolu) altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklendiği sırada vincin bomu kırıldı.
Bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) kırılan bomun altında kaldı.
© AA / Sabri KesenMarmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü
Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü
© AA / Sabri Kesen
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
© AA / Sabri KesenMarmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü
Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü
© AA / Sabri Kesen
Vinç operatörü B.D. ile firma sahibi N.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
