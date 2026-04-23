https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/marmariste-kirilan-vinc-kolunun-altinda-kalan-isci-oldu-1105232803.html
Marmaris'te kırılan vinç kolunun altında kalan işçi öldü
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki bir teknenin motorunun yüklendiği sırada kırılan vinç bomunun (taşıma kolu) altında kalan işçi hayatını kaybetti. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T12:36+0300
2026-04-23T12:36+0300
2026-04-23T12:36+0300
türki̇ye
marmaris
vinç kazası
vinç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105232356_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_f94a9ca28474df42e697742d28712ee0.jpg
Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklendiği sırada vincin bomu kırıldı.Bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) kırılan bomun altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibi, Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Vinç operatörü B.D. ile firma sahibi N.A. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105232356_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_b58b5d9c95d480e88a321fc6a6d6c518.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
