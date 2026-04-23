Kupa maçının ardından Okan Buruk: 'Biz bu maçı nasıl olsa kazanırız' diye 45 dakika gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Buruk, RAMS Park'ta Natura... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacaklarını hatırlatan Buruk, "Derbi öncesi sahamızda oynadığımız kupa maçıydı. Hedeflerimizden biri tabii ki kupada devam etmekti. Geçen sene bunu başarmıştık, kupayı kazanmıştık. Bugün ise elenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.Gençlerbirliği ile Süper Lig'de yaptıkları maça göre rotasyona gittiklerini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Büyük bir rotasyon yaptık ama çok değerli oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok fazla rotasyonu oldu. İki takımın da bir önceki lig maçı kadrolarına göre çok büyük değişiklik vardı. İlk yarıdaki 45 dakika boşa gitti. İkinci yarı biraz daha fazla ürettiğimiz bölümdü. Ancak 1-0 geriye düştük. Bu bizim için sürprizdi. Devamında girdiğimiz pozisyonlar vardı, oyun hamlelerimiz oldu. Ofansif olarak daha iyi işler yapmaya başladık ama burada da şanssız bir şekilde ikinci golü yedik. Belki 2-1'i erken bulabilsek 2-2'yi de yakalayabilirdik ama net bir şekilde kaçırdığımız goller oldu." diye konuştu.Okan Buruk, oyuncularının maça odaklanmakta sorun yaşadığını vurgulayarak, "Bu sonuç herkes için sürpriz oldu. Daha çok önemsemek, bu maçları kafada daha iyi yaşamak lazım. İlk 45 dakikalık bölümün kötü gitme sebeplerinden biri bence maçı iyi yaşamadık, rakibimizin savunmadaki dizilişine doğru bir şekilde cevap veremedik, hareketliliğimiz iyi değildi, savunma arkası koşular, bloklar arası buluşma için şansları değerlendiremedik. İlk yarıda bireysel yetenekleri çok iyi kullanamadık. İnanılmaz derecede top kaybı vardı. Bu kadar top kaybı yapıyorsanız zaten üretmekten de zorlanıyorsunuz. Günün sonunda tabii ki üzgünüz. Galatasaray'ın oynadığı her maç çok önemli, değerli. Bunu net bir şekilde birlikte gösteremedik, bu açıdan üzgünüm." ifadelerini kullandı."Kendimizi affettirmek için önemli bir şansımız var"Okan Buruk, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde kendilerini affettirme şansları olduğunu dile getirdi.Fenerbahçe derbisine odaklanacaklarını anlatan Buruk, "Üç gün sonra bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bir yandan kafamızda bunun olması da normal. Belki hem benim tarafımdan hem oyuncuların tarafından derbiye odaklanmak, bu tür maçlarda zorluklar çıkartabiliyor. Kendimizi affettirmek için de bu hafta sonu önemli bir şansımız var. Ligde şampiyonluğa yürüyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız maç sezonun en önemli müsabakası olacak. Bunun için hazırlanacağız. Moralimizi bozmayacağız." şeklinde görüş belirtti."Günay'ın yaşadığı şeyler oyuncuları daha çok üzdü"Müsabakada hata yaparak ikinci golün yenmesine neden olan kaleci Günay Güvenç'e gösterilen tepkiye değinen Buruk, şunları kaydetti:"Bu maça iyi odaklanmadığımızı düşünüyorum"Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, yaşanan mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.Takımda mental ve fiziksel sorun olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Bugünkü mağlubiyeti maça ve rakibe yüzde 100 konsantre olmayışımıza, rakibi önemsemeyişimize bağlamak istiyorum. 'Biz bu maçı nasıl olsa kazanırız.' diye bir 45 dakika gitti. İkinci yarıda golü yiyince gol atma isteği oluştu. Uzun süre oynamayan, dinlenmiş oyuncular var. O yüzden burada fiziksel veya mental yorgunluk yoktu. Bu maça iyi odaklanmadığımızı düşünüyorum. Burada da ben kendimi suçlayabilirim. Oyuncuları bu maçlara daha iyi hazırlamamız gerekiyor demek ki. Onlar bugünkü oyunu ortaya koyuyorlarsa birinci suçluyu kendim görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/macta-isliklandi-gunay-guvenc-gozyaslarina-boguldu-1105216201.html

