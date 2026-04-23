Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/iranin-devrik-sahinin-oglu-pehleviye-almanyada-kirmizi-sivi-atildi-1105235683.html
İran'ın devrik Şah'ının oğlu Pehlevi'ye Almanya’da kırmızı sıvı atıldı
İran'ın devrik Şah'ının oğlu Pehlevi'ye Almanya’da kırmızı sıvı atıldı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.
dünya
rıza pehlevi
almanya
i̇ran
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105235346_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2cce6e4e38cb373c1888893186b2f683.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230418/son-iran-sahinin-oglu-pehlevi-aglama-duvarini-ziyaret-etti-1069851492.html
almanya
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105235346_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_915c8e4585f70f87f1b7a8d3f6049bd5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:15 23.04.2026
Rıza Pehlevi'ye Berlin'de kırmızı sıvı atıldı
Abone ol
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.
Pehlevi, Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.
Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine gelirken, şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.
İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra apar topar aracına binerek bölgeden ayrıldı.
ABD’de yaşayan Pehlevi, ABD ve İsrail’in saldırılarını desteklemesiyle dünya çapında tepkileri üzerine toplamıştı.

Rıza Pehlevi kimdir?

Rıza Pehlevi, 31 Ekim 1960’ta Tahran’da doğdu ve İran’ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Şahbanu Farah Pehlevi’nin en büyük oğlu.
İran İmparatorluk Hava Kuvvetleri için pilotluk eğitimine başladı ve 1978’de 17 yaşında eğitim için ABD’ye gitti. Ancak 1979 İran Devrimi nedeniyle ailesiyle birlikte ülkeyi terk etti ve o tarihten bu yana ABD’de yaşıyor.
İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
DÜNYA
Son İran Şahı'nın oğlu Pehlevi, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала