İran'ın devrik Şah'ının oğlu Pehlevi'ye Almanya’da kırmızı sıvı atıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
Pehlevi, Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine gelirken, şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra apar topar aracına binerek bölgeden ayrıldı.ABD'de yaşayan Pehlevi, ABD ve İsrail'in saldırılarını desteklemesiyle dünya çapında tepkileri üzerine toplamıştı.Rıza Pehlevi kimdir?
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.
Pehlevi, Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.
Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine gelirken, şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.
İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra apar topar aracına binerek bölgeden ayrıldı.
ABD’de yaşayan Pehlevi, ABD ve İsrail’in saldırılarını desteklemesiyle dünya çapında tepkileri üzerine toplamıştı.
Rıza Pehlevi, 31 Ekim 1960’ta Tahran’da doğdu ve İran’ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Şahbanu Farah Pehlevi’nin en büyük oğlu.
İran İmparatorluk Hava Kuvvetleri için pilotluk eğitimine başladı ve 1978’de 17 yaşında eğitim için ABD’ye gitti. Ancak 1979 İran Devrimi nedeniyle ailesiyle birlikte ülkeyi terk etti ve o tarihten bu yana ABD’de yaşıyor.