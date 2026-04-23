Hamaney: Düşmanda bir kırılma meydana geldi

Sputnik Türkiye

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, toplumsal birlik sayesinde düşmanın zayıfladığını belirterek, bu birliğin daha da güçleneceğini ifade etti. 23.04.2026, Sputnik Türkiye

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Mücteba Hamaney, ''Vatandaşlar arasında oluşan olağanüstü birlik sayesinde düşmanda bir kırılma meydana gelmiştir. Bu nimete fiili şükürle, birlik daha da güçlenip çelikleşecek ve düşmanlar daha da aciz ve perişan olacaktır'' dedi.Hamaney, ''Düşmanın medya operasyonu, halkın zihin ve ruhunu hedef alarak birlik ve milli güvenliği zedelemeyi amaçlamaktadır; sakın bizim ihmalkarlığımızla bu kötü niyet gerçekleşmesin'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/iran-lideri-hamaney-donanmamiz-savasa-hazir-1105115254.html

